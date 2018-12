Facebook

Theresa May will ihren Kurs durchziehen - offen ist, wie sie eine Mehrheit zusammen bekommen will © APA/AFP/BRENDAN SMIALOWSKI

So hat sie sich das bestimmt nicht vorgestellt. Nach Downing Street Nr. 10 – ins Amt der Premierministerin – zu gelangen, war Mays Berufswunsch Nummer eins. Geschafft hat sie es, doch der Preis, den sie dafür in diesen Tagen bezahlt, ist hoch. Was war das für ein Gegröle und Gejohle, für eine Niederträchtigkeit aus Spott und Häme, die ihr im Parlament auch von einigen aus ihrer eigenen Partei entgegenschlugen – zuerst, als sie ihren Brexit-Deal mit Brüssel präsentierte, und wenig später, als sie die Abstimmung darüber verschob. Als „strenge Oberlehrerin“ war sie oftmals vom britischen Boulevard beschimpft worden. Gestern Abend bliesen die Hinterbänkler der Tories wie trotzige Schülerbuben zur Revolte, um May mit einem Misstrauensvotum aus dem Amt zu befördern. Sie hat sich noch einmal durchgesetzt. Doch wie es mit ihrem Brexit-Abkommen weitergehen soll, bleibt so ungewiss wie zuvor.

