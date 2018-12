Der FPÖ-Chef soll noch vor Weihnachten zum dritten Mal Vater werden. Der Vizekanzler will sich eine Auszeit nehmen und sein Gehalt an eine Tierschutzorganisation oder eine Vereinigung, die sich um Kinder kümmert, spenden.

© APA/HERBERT PFARRHOFER

Nun ist ein weiterer Grund bekannt geworden, warum die Koalition ihre Bilanzpressekonferenz bereits zwei Wochen vor dem eigentlichen Jahrestag abgehalten hat: Philippa Strache, die Frau des Vizekanzlers, erwartet vor Weihnachten Nachwuchs. Sobald der Sohn zur Welt gekommen ist, nimmt sich FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache einen Papamonat. Politiker können nicht in Karenz gehen, Strache will in dem Monat auf sein Gehalt verzichten. Da ein Verzicht nicht vorgesehen ist, will er dieses an eine Tierschutzorganisationen oder eine Vereinigung, die sich um Kinder kümmert, spenden. Spätestens am 10/11. Jänner sollte Strache seine Arbeit aufnehmen, dann zieht sich die Koalition zur Klausur zurück. Der 49-jährige Vizekanzler wird zum dritten Mal Vater, aus erster Ehe hat er bereits einen Sohn und eine Tochter.

