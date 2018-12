Der umstrittene FPÖ-Landesrat Gottfried Waldhäusl muss sich heute für das Flüchtlingsquartier in Drasenhofen in Niederösterreich rechtfertigen. Die Geduld der ÖVP scheint bald am Ende.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/HERBERT PFARRHOFER

Vergangenen Mittwoch, als der 17-jährige Mo zurück in den Gasthof kommt, in dem er bei einer Familie untergebracht ist, warten zwei Fremde vor seiner Tür. Er soll seine Sachen packen und mitkommen, sonst wird die Polizei gerufen. Er will keine Probleme machen und kommt mit. „Es war, wie in ein Gefängnis zu kommen“, erzählt er. Der Iraker ist einer jener 16 Jugendlichen, die in die Unterkunft in Drasenhofen gebracht wurden. Jene Unterkunft, die bereits nach einer Woche wieder geschlossen wurde und seither die politischen Wogen in Niederösterreich hochgehen lässt.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.