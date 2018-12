Der umstrittene FPÖ-Landesrat Gottfried Waldhäusl muss sich heute für das Flüchtlingsquartier in Drasenhofen in Niederösterreich rechtfertigen. Die Geduld der ÖVP scheint bald am Ende.

© APA/HERBERT PFARRHOFER

Niederösterreichs FPÖ-Landesrat Gottfried Waldhäusl gibt nach, nachdem Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner die Reißleine gezogen und ihm ein Ultimatum gestellt hatte. Wie die Zeitung "Heute" berichtet, kündigte Waldhäusl nun an, er werde die Asylwerber wieder in die Grundversorgung aufnehmen und sie könnten in der Obsorge der Caritas in St. Gabriel bleiben.

