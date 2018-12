Erst seit hundert Jahren dürfen Frauen in Österreich wählen. Spitzenpositionen in Politik und Gesellschaft erkämpfen sie sich langsam. Größter Nachholbedarf besteht bei der beruflichen Gleichstellung.

© APA/EXPA/JOHANN GRODER

Am 12. November 1918 ist Österreich als demokratische Republik gegründet worden, was in den vergangenen Wochen und Monaten von vielen Seiten beleuchtet und beschrieben wurde. Wenige Wochen später, nämlich am 18. Dezember 1918 wurde eine neue Wahlordnung beschlossen, in der das allgemeine Frauenwahlrecht enthalten war, wobei Prostituierte ausdrücklich vom Wahlrecht ausgenommen wurden.

Das Verhältnis der Frauen zur Politik und der Politik zu den Frauen war immer schon kompliziert und entzog sich – zumindest teilweise – rationaler Beurteilung.