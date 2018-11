G20-Gipfel beginnt Mit Randale ist zu rechnen - drinnen und draußen

Für reichlich Zündstoff ist gesorgt: In Buenos Aires beginnt heute der G20-Gipfel. Auf den Straßen wird mit Krawallen gerechnet. In den Konferenzsälen geht es um brisante Konflikte. Trump sagte wegen Ukraine-Krise Treffen mit Putin ab. Die Haupt-Streitpunkte im Überblick.

Der Gipfel der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer wird schwer bewacht © APA/AFP/MARTIN BERNETTI

Wie vermeidet man, einem Kronprinzen die Hand zu schütteln, der womöglich Blut an selbiger hat? Wie macht man Beschlüsse mit einem US-Präsidenten, der sie beim letzten Mal schon auf dem Rückflug per Twitter wieder aufkündigte? Und was soll überhaupt ein Gipfeltreffen mit Autokraten und Ego-Manen aus aller Welt, die lieber ihr eigenes Süppchen kochen, als die internationale Zusammenarbeit zu pflegen?