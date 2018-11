22.000 Polizisten sollen Eskalation der Gewalt wie in Hamburg verhindern. Der französische Präsident Emmanuel Macron hat vor Beginn des G-20-Gipfels in Argentinien vor einem Bedeutungsverlust internationaler Treffen gewarnt.

© APA/AFP/DON EMMERT

Begleitet von strengen Sicherheitsmaßnahmen wird US-Präsident Donald Trump am Donnerstagabend (Ortszeit) zum G-20-Gipfel der führenden Wirtschaftsmächte in Buenos Aires erwartet. Auch wegen der wirtschaftlichen Krise in Argentinien ist der erste G-20-Gipfel in Südamerika hochumstritten, 22.000 Polizisten sollen Randale und eine Eskalation der Gewalt wie beim letzten Treffen der Staats- und Regierungschefs in Hamburg verhindern.

Am Donnerstag sind erste Protestkundgebungen zu erwarten, kilometerweit wird um den Tagungsort in einem Konferenzzentrum am Rio de la Plata eine rote Sperrzone errichtet. Der Gipfel beginnt offiziell am Freitag und dauert bis Samstag. Trump will mehrere bilaterale Treffen abhalten, auch mit der deutschen Kanzlerin Angela Merkel und womöglich mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Im Fokus dürften beim Gespräch mit Merkel auch drohende Strafzölle gegen ausländische Autokonzerne stehen, sowie bei einem möglichen Gespräch mit Putin die neue Eskalation zwischen Russland und der Ukraine. Mit Spannung wird beim Gipfel auch der Umgang der anderen Staats- und Regierungschefs mit dem saudischen Kronprinz Mohammed bin Salman erwartet. Wegen der Tötung des regimekritischen Journalisten Jamal Khashoggi im saudischen Konsulat in Istanbul wird der Kronprinz weltweit kritisiert.

"Nutzlose" internationale Treffen

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat vor Beginn des G-20-Gipfels in Argentinien vor einem Bedeutungsverlust internationaler Treffen gewarnt. Bei Themen wie Klima und Handel drohe eine "Blockade" multilateraler Foren wie des G-20-Formats, sagte Macron am Donnerstag in einem Interview mit der argentinischen Zeitung "La Nación".

Ohne konkrete Fortschritte würden internationale Treffen "nutzlos und sogar kontraproduktiv".

So drohe beim G-20-Gipfel in Buenos Aires eine Konfrontation zwischen den USA und China und ein "für alle zerstörerischer Handelskrieg", sagte Macron. Im Hinblick auf US-Präsident Donald Trump sagte Frankreichs Staatschef, einige Entscheidungen der USA der vergangenen Zeiten seien "zu Lasten der Interessen ihrer Verbündeter" gegangen. Doch gerade in "diesen Krisenzeiten" müssten die gemeinsamen Werte verteidigt werden, sagte Macron und warb für Multilateralismus und Kooperation.