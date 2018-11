Hannes Androsch„Die Sozialdemokratie ist im neuen Zeitalter noch nicht angekommen“

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/HELMUT FOHRINGER

Brüder, zur Sonne, zur Freiheit“, lauten die ersten Worte jenes Arbeiterliedes, mit dem vor rund hundert Jahren die Hoffnung auf eine „hell aus der dunklen Vergangenheit leuchtende Zukunft“ besungen wurde. Nun feiert die SPÖ in wenigen Tagen ihr 130-Jahr-Jubiläum. Sie hat diese bewegte Zeitspanne – mit dem Ende der Habsburgermonarchie, zwei Weltkriegen, den Wirren der Zwischenkriegszeit und dem Kalten Krieg, aber auch dem unerwarteten Aufschwung der Zweiten Republik – mit all ihren Schwierigkeiten, Rückschlägen und letztendlichem Erfolg manchmal ertragen (müssen), noch öfter aber aktiv mitgestaltet, am stärksten in den 1970er-Jahren auf Basis der dreimal errungenen absoluten Mehrheit bei Nationalratswahlen.