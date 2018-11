Laut eines Zeitungsberichtes soll der US-Geheimdienst eine Tonbandaufnahme haben, die auf eine Verwicklung des saudi-arabischen Kronprinzen hinweise. Die EU will indes die "wirklichen Verantwortlichen" zur Rechenschaft ziehen.

© APA/AFP/FAYEZ NURELDINE

Der US-Geheimdienst CIA hat nach einem Bericht der türkischen Zeitung "Hürriyet" eine Tonaufnahme, die auf eine Verwicklung des saudi-arabischen Kronprinzen Mohammed bin Salman in den Tod des Journalisten Jamal Khashoggi hinweist. Demnach habe Bin Salman angeordnet, "Khashoggi sobald wie möglich zum Schweigen zu bringen".

Auf der "Hürriyet"-Internetseite wird ein prominenter türkischer Kommentator mit den Worten zitiert, CIA-Chefin Gina Haspel habe bei ihrem Besuch in der Türkei im vergangenen Monat signalisiert, dass es eine derartige Aufnahme gebe.

"Wirkliche Verantwortliche"

Alle "wirklich Verantwortlichen" für die Tötung des saudi-arabischen Journalisten Khashoggi müssen nach den Worten der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini zur Rechenschaft gezogen werden. "Die Verantwortlichen, die wirklich Verantwortlichen für diese schreckliche Tötung, müssen zur Rechenschaft gezogen werden", sagte Mogherini am Donnerstag in Ankara.

"Für uns bedeutet Rechenschaft nicht Rache", fügte Mogherini bei einer Pressekonferenz mit dem türkischen Außenminister Mevlüt Cavusoglu und EU-Kommissar Johannes Hahn hinzu. Sie forderte eine "vollständig transparente und glaubwürdige Ermittlung" zu dem Fall. Die EU sei "schon immer etwa gegen jegliche Anwendung der Todesstrafe" gewesen, erwarte aber "entsprechend unseren Prinzipien und Werten" eine "umfassende, transparente und faire Ermittlung".

Erdogan laut an Befehlt von "höchsten Ebenen"

Cavusoglu stellte die Bereitschaft Saudi-Arabiens zur Kooperation mit der türkischen Justiz bei der Aufklärung des Falles infrage. "Wenn es ihr einziges Ziel ist, unsere Informationen einzuholen und die Akte zu schließen, ist das nicht korrekt", stellte er fest. "Bis zum heutigen Tag haben wir keine Informationen vom saudischen Generalstaatsanwalt erhalten", sagte Cavusoglu und rief erneut dazu auf, die wahren Verantwortlichen ans Licht zu bringen.

Khashoggi war am 2. Oktober verschwunden, nachdem er das saudi-arabische Konsulat in Istanbul betreten hatte. Erst nach wochenlangem internationalen Druck gab die Führung in Riad zu, dass der regierungskritische Journalist von Agenten des Königreichs getötet wurde. Die saudi-arabische Staatsanwaltschaft fordert die Todesstrafe für fünf Verdächtige.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan schrieb in einem Gastbeitrag für die "Washington Post", der Befehl für die Tötung Khashoggis sei von den "höchsten Ebenen" der saudischen Regierung gekommen. König Salman nahm er dabei ausdrücklich aus. Beobachter sehen darin eine indirekte Anschuldigung gegen den Kronprinzen.