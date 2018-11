Während bei ÖVP und FPÖ plötzlich Verwirrung über den geplanten Antrag für ein Kopftuchverbot in der Volksschule herrscht, fordern die Neos nun selbst eines – und gehen sogar noch einen Schritt weiter.

© APA/HELMUT FOHRINGER

Eigentlich hätte diese Geschichte wie folgt aussehen sollen: ÖVP und FPÖ bringen heute im Parlament einen Antrag ein, den FPÖ-Vizekanzler Heinz-Christian Strache bereits am Sonntag angekündigt hatte. Dieser sieht ein Kopftuchverbot für Mädchen in Volksschulen und damit bis zum 10. Lebensjahr vor. Die Opposition ist dagegen, die Regierung dürfte das Gesetz im Alleingang und damit ohne die angestrebte Zweidrittelmehrheit beschließen. Doch im Laufe des gestrigen Nachmittags hatte sich die Lage geändert. Die ÖVP war sich plötzlich gar nicht mehr sicher, ob sie den Antrag überhaupt einbringen will. Und die Neos? Die bringen laut Informationen der Kleinen Zeitung heute einen eigenen Initiativantrag ein – inklusive eines Kopftuchverbotes, das sogar noch weitreichender ist als jenes der Regierungsparteien.

