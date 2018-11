Facebook

Der Nationalrat segnet am Mittwoch jene Bund/Länder-Vereinbarung ab, die den Ausbau der Kindergartenplätze bzw. eine Ausweitung der Betreuungszeiten finanziert. Jährlich sollen dabei mehr als 180 Millionen fließen. Debattiert wird auch über ein Kopftuchverbot für Volksschülerinnen, wie es die Regierungsparteien einführen wollen.

Zu Beginn der Sitzung werden zwei "Aktuelle Stunden" durchgeführt, die erste davon dreht sich auf Antrag der NEOS um Österreichs Position zum UN-Migrationspakt, die zweite gemäß Wunsch der Liste "Jetzt" um den österreichischen EU-Vorsitz. Zudem plant die vormalige Liste Pilz eine "Dringliche Anfrage" in der BVT-Affäre.

Die Regierung wird das geplante Kopftuchverbot in Volksschulen wohl ohne die Stimmen von SPÖ und NEOS und damit nur als einfaches und nicht als Verfassungsgesetz beschließen. Vertreter von ÖVP und FPÖ lehnte am Rande des Ministerrats am Mittwoch die von den Oppositionsparteien geforderten Verhandlungen über Integrationsmaßnahmen ab.