Italiens Innenminister Salvini © APA/AFP/ALBERTO PIZZOLI

Der italienische Schatzminister Giovanni Tria versuchte noch an einigen Stellschrauben zu drehen, aber vergeblich. Nicht der Verantwortliche für die Finanzen in der italienischen Regierung gibt in Rom den Ton an, sondern die Parteichefs der Regierungsparteien. Lega und Fünf-Sterne-Bewegung bleiben auf Konfrontationskurs. Entgegen der Abmachungen mit der Vorgängerregierung plant die Regierung für 2019 eine Neuverschuldung von 2,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) und muss deshalb mit einem EU-Strafverfahren rechnen. „Wir machen keinen Schritt zurück. Wir bewegen uns um keinen Millimeter“, sagte der Lega-Chef Matteo Salvini gestern.