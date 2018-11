Facebook

Die britische Premierministerin Theresa May wird am Mittwochabend doch keine Pressekonferenz mit einer Erklärung zum Entwurf für den Brexit-Vertrag abgeben. Das sagte der britische Polizeiminister Nick Hurd in London. Allerdings, so ein hochrangiger Beamter, sei ein kurzes Statement Mays nach der Kabinettssitzung geplant. Am Donnerstag will die Premierministerin das Parlament informieren.

Mays Kabinett berät seit Nachmittag mit ihrem Kabinett über das Papier. Ob die Regierung das Abkommen annimmt, ist vollkommen offen. Die Unterhändler der EU und von Großbritannien hatten den Text zuvor ausgehandelt. Doch es fehlt noch die politische Zustimmung.

Diplomaten warten auf London

In Brüssel beendeten unterdessen die Botschafter der übrigen 27 EU-Staaten ihre Beratungen unter österreichischem Vorsitz. Sie hatten die Gespräche in London verfolgt.

Die Botschafter der übrigen 27 EU-Staaten warten nach dem Ende ihrer Brexit-Beratungen am Mittwoch in Brüssel auf die Entscheidung der Briten. Die Diplomaten würden jetzt alles von London abhängig machen, hieß es am Abend aus Ratskreisen.

Kommt grünes Licht für den Vertragsentwurf aus Großbritannien, soll am Freitag eine weitere Sitzung der 27-EU-Botschafter in Brüssel und am Montag ein Rat Allgemeiner Angelegenheiten zum Brexit stattfinden. Keine Entscheidung gab es unterdessen bei dem Treffen am Mittwoch über einen möglichen Brexit-Sondergipfel. Nach Angaben von Diplomaten könnte ein solcher aber nur am 25. November stattfinden.