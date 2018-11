Der Hinweis, dass ein Bundesheeroberst für die Russen spioniert hatte, kam vom britischen Geheimdienst. Dahinter könnte auch eine politische Absicht stecken. In der Skripal-Affäre hatte Österreich als Russland-Versteher in London Kopfschütteln ausgelöst.

Die russische Botschaft in Wien © Willfried Gredler-Oxenbauer

In der Spionageaffäre um den Bundesheeroberst ist ein pikantes Detail bekannt geworden. Nach Informationen der Kleinen Zeitung kam der entscheidende Tipp vom britischen Geheimdienst. Seit Freitag spätabends sitzt der mutmaßliche Spion hinter Gitter, am Montag entscheidet die Justiz über die Verhängung der U-Haft. Dem Vernehmen nach dürfte der Ex-Offizier in Haft bleiben.

Dass der Tipp von den Briten kam, ist insofern brisant, weil sie sich die Briten seit Jahren in einer Dauerfehde mit dem russischen Geheimdienst befinden. Der spektakuläre Nowitschok-Anschlag auf den ehemaligen Doppelagenten Sergej Skripal in Salisbury sorgte für schwerste diplomatische Verwicklung, neben den Briten und den Amerikaner verhängte auch die EU Sanktionen gegen Moskau. Österreich stand als "Russland-Versteher" stets auf der Bremse und beteiligte sich im März nicht an der Massenausweisung russischer Diplomaten durch westliche Staaten nach dem Giftanschlag.

Tipp mit politischer Absicht?

Ein hoher Bundesheeroffizier meint, dass die Briten die Information wohl sehr gezielt den Österreicher übermittelt haben dürften, um die Bundesregierung, die sich zum Missfallen zahlreicher westlicher Staaten auf Kuschelkurs mit dem Kreml befindet, auf Distanz zu den Russen zu bringen.

Spektakulär war auch der tödliche Anschlag auf Alexander Litwinenko, ein ehemaliger Mitarbeiter des russischen Geheimdienstes. Er war im November 2006 in einem Londoner Hotel mit dem radioaktiven Stoff Polonium 210 vergiftet worden. Kurz bevor er im Krankenhaus starb, sagte Litwinenko, Kreml-Funktionäre und Russlands Präsident Wladimir Putin seien für seinen Tod verantwortlich

