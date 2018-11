Facebook

© APA/ROBERT JAEGER

Bei den Metallern kracht es aktuell gewaltig. Nachdem man sich bei dem Verhandlungsmarathon am Donnerstag nicht einigen konnte, soll es ab Montag nun zu Warnstreiks kommen. Dass es dazu kommt, hätte nicht sein müssen, erklärte der Chef der Metaller-Gewerkschaft Pro-Ge, Rainer Wimmer, im "Ö1-Morgenjournal". "Wir haben fünf Prozent gefordert. Wenn wir vierzig Stunden verhandeln und dann gibt's ein Angebot von zwei Prozent, und dann wird am Telefon nachgebessert auf 2,7 Prozent, das hat's in dieser Geschichte von Lohnverhandlungen noch nie gegeben." Deshalb habe man feststellen müssen: "Wir werden nicht ernst genommen. Die pflanzen uns wirklich."

Man sei sich auch bei der Arbeitszeit in vielen Punkten einig gewesen, aber am Ende sei wieder alles "über den Haufen geworfen" worden. Die Arbeitgeber haben laut Wimmer einen Schritt vor und gleichzeitig drei Schritte zurück gemacht. "Das ist eine Taktik, die nicht hinnehmbar ist."

Von einem fairen Angebot spricht hingegen der Obmann der metalltechnischen Industrie und Sprecher der Arbeitgeberverhandler, Christian Knill. Knill ortet im "Ö1-Journal um acht" im Abbruch der Verhandlungen eine Kampagne der Gewerkschaft, die öffentlichkeitswirksam umgesetzt werden soll. Er hoffe, dass man schnell an den Verhandlungstisch zurückkehren könne. Auf der Straße würde man keine Lösung finden können, so Knill.

Streikdauer offen

Nach einem sehr erfolgreichen Jahr mit vollen Auftragsbüchern haben sich die Mitarbeiter "ein neues Reglement" verdient und "die Menschen warten einfach darauf", betonte Wimmer. Von einer Abrechnung der roten Gewerkschaft mit der Regierung will er nichts wissen. Es gehe schlicht um ordentliche Ergebnisse für die Arbeitnehmer.

Nun soll gestreikt werden, um "seriöse Verhandlungen auf Augenhöhe" zu erreichen. Auf einen neuen Prozentsatz will sich Wimmer nicht festlegen. Ebenso wenig bei der Frage, wie lang die Warnstreiks dauern sollen. Man werde ab Montag bis Mittwoch mit den anderen Fachverbänden verhandeln und schauen, wie es weitergeht. "Wenn die Arbeitgeber einen kleinen Schritt entgegnen machen, wird es auch möglich sein, ein Ergebnis zu erzielen. Aber so, wie sie es jetzt machen, wird es nicht gehen."

Freiwillige Lohnerhöhung geplant

Die Arbeitgeber betonen, ein Lohn-/Gehaltsplus von 2,7 Prozent und Zugeständnisse im Rahmenrecht angeboten zu haben. "Wir waren der Meinung, unser Abgebot ist fair", sagte Knill Donnerstagnacht. Samt Zugeständnissen im Rahmenrecht "wäre das Gesamtangebot bei mehr als 3 Prozent gelegen."

Beide Seiten gingen gestern wie auch heute davon aus, dass man sich schon wieder zusammensetzen werde. Der erste Schritt liegt aus Sicht der Arbeitgeber nun aber bei den Arbeitnehmern, um einen neuen Termin zu finden. "Sollten die Gewerkschaften nicht an den Verhandlungstisch zurückkehren (...), denkt der Fachverband daran, den Mitgliedsbetrieben in den nächsten Tagen zu empfehlen, freiwillige Erhöhungen der Löhne und Gehälter in Höhe von 2,7 Prozent rückwirkend per 1.11. durchzuführen", teilte die Arbeitgeberseite in der Nacht in einer Aussendung mit. Ein ähnliches Vorgehen gab es zuletzt rund um den Eisenbahner-KV und rief massive Kritik der dortigen Gewerkschaft vida hervor.

KV für 190.000 Mitarbeiter In der Metalltechnischen Industrie arbeiten gut 130.000 Menschen, in den fünf weiteren, viel kleineren Metallerbranchen sind es noch einmal rund 60.000.