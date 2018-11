Facebook

Im BVT-Ausschuss kommt am Mittwoch der Chef des Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung zu Wort. Geladen ist Peter Gridling, seit vergangener Woche endgültig entlasteter Leiter der in Verruf geratenen Behörde. Neben ihm ist sein Stellvertreter Dominik Fasching geladen, der während Gridlings Suspendierung das Amt geleitet hatte.

Zentral bei der Befragung des BVT-Leiters dürften die Auswirkungen der Affäre auf die Zusammenarbeit mit internationalen Partnerdiensten sein. Auch die vermeintlichen Missstände im Bundesamt selbst werden sich wohl in den Fragen der Abgeordneten finden. Bei Fasching dürften seine Involvierung in den angeblichen Versuch, die Leiterin des Extremismus-Referats aus ihrer Position zu entfernen, sowie eine Vorab-Information an das Ministerbüro bezüglich einer Hausdurchsuchung bei einem freiheitlichen Funktionär erörtert werden.