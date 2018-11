Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/dpa/Michael Kappeler

Der deutsche Innenminister Horst Seehofer (CSU) hat Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen mit sofortiger Wirkung in einstweiligen Ruhestand versetzt.

Hintergrund der Entscheidung Seehofers ist eine Rede, die Maaßen Medienberichten zufolge im Oktober im "Berner Club" vor europäischen Geheimdienstchefs gehalten sollt. Einige Äußerungen darin seien "inakzeptabel" gewesen, so Seehofer.

Maaßen hatte in der Rede unter anderem von "linksradikalen Kräften in der SPD" gesprochen. Seine Äußerungen zu den Vorfällen in Chemnitz im August seien für diese Kräfte willkommener Anlass gewesen, einen Bruch der Großen Koalition zu provozieren, sagte er dort.

Der deutsche Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) hat die Versetzung des bisherigen Verfassungsschutzchefs Hans-Georg Maaßen in den einstweiligen Ruhestand begrüßt. "Es ist gut, dass Herr Maaßen jetzt sein Amt aufgeben muss und der Innenminister ihn abberufen hat", sagte Finanzminister Scholz am Montag am Rande eines Treffens der Euro-Finanzminister in Brüssel.

Die Entscheidung sei "angesichts der erneuten, unverständlichen Äußerungen" Maaßens "richtig und überfällig", hieß es weiter. Maaßen habe "ganz offensichtlich nicht verstanden, dass die Aufgabe eines Verfassungsschutzpräsidenten ist, die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger voranzubringen und nicht mit kruden Theorien durch die Gegend zu laufen", sagte Scholz. Es sei "schade", dass die Entscheidung zu Maaßen "erst jetzt" getroffen wurde.