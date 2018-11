Facebook

"Wir nehmen eine Vorreiterrolle ein.“ So hatte Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) vergangene Woche den Ausstieg aus dem UN-Pakt für „sichere, geordnete und reguläre Migration“, kurz Migrationspakt, gegen den Vorwurf verteidigt, Österreich stelle sich in eine Reihe mit Donald Trump und Viktor Orbán. Die USA und Ungarn waren bisher die einzigen Länder, die sich dem Pakt verweigerten, der am 10. und 11. Dezember in Marrakesch offiziell angenommen werden soll.