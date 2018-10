Der ultrarechte Präsidentschaftskandidat Jair Bolsonaro in Brasilien provoziert immer wieder mit Ausfällen gegen Minderheiten, extremistischen Parolen und Sympathiebekundungen für die Militärdiktatur.

Wahl in Brasilien

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© AP

Nach einem mit harten Bandagen geführten Wahlkampf wählen die Brasilianer einen neuen Präsidenten. Der Rechtspopulist Jair Bolsonaro geht als Favorit in die Stichwahl am Sonntag. In letzten Umfragen kam der ehemalige Fallschirmjäger auf 54 bis 55 Prozent der Stimmen. Für Fernando Haddad von der linken Arbeiterpartei wollten bei der Stichwahl zwischen 45 und 46 Prozent der Brasilianer stimmen.

Bolsonaro provoziert immer wieder mit Ausfällen gegen Frauen, Schwarze und Homosexuelle sowie mit seiner Sympathie für die Militärdiktatur (1964-1985). Allerdings profitiert er von der Wut vieler Brasilianer über die jüngsten Korruptionsskandale und die zunehmende Gewalt im Land.

Im Folgenden einige der umstrittensten Zitate des Rechtspopulisten, der als Favorit in die Stichwahl am Sonntag geht:

"Wenn diese Leute hierbleiben wollen, müssen sie sich unserem Recht unterwerfen. Oder sie verlassen das Land oder gehen ins Gefängnis. Diese roten Typen werden aus unserem Vaterland verbannt." (Im Oktober 2018 über Anhänger der Linken)

"Lula - du wirst in deiner Zelle verrotten." (Im Oktober 2018 über den inhaftierten Ex-Präsidenten Luiz Inacio Lula da Silva)

"Es wird eine in Brasilien niemals gesehene Säuberung geben." (Im Oktober 2018 in einer Ansprache vor Anhängern)

"Ich bin für Folter. Und das Volk ist auch dafür." (1999 in einem Fernsehinterview)

"Ich würde Männern und Frauen nicht das gleiche Gehalt zahlen. Aber es gibt auch viele kompetente Frauen." (2016 in einem Fernsehinterview)

"Ich würde dich nie vergewaltigen, weil du es nicht wert bist." (2003 in der Abgeordnetenkammer zu der Parlamentarierin Maria do Rosario)

"Ich könnte einen homosexuellen Sohn nicht lieben. Ich werde da nicht scheinheilig sein. Ich würde es vorziehen, dass mein Sohn bei einem Unfall ums Leben kommt, als dass er hier mit einem Typen mit Schnurrbart auftaucht." (2011 im Interview einer Zeitschrift)

"Da besteht kein Risiko, denn meine Söhne wurden gut erzogen." (2011 in einem Fernsehinterview auf die Frage, wie er reagieren würde, wenn sich einer seiner Söhne in eine schwarze Frau verlieben würde)

"Wenn ich sehe, wie sich zwei Männer auf der Straße küssen, werde ich sie schlagen." (2002 in einem Interview)

"Wir hätten 30.000 Korrupte erschießen sollen, angefangen mit (dem damaligen) Präsident Fernando Henrique Cardoso." (1999 in einem Interview)

"Sie tun nichts. Ich glaube, sie taugen noch nicht einmal zur Fortpflanzung." (2017 nach dem Besuch in einem Quilombo - einer traditionellen Schwarzen-Siedlung)

"Gott über alles. Ich will keinen laizistischen Staat. Der Staat ist christlich, und die Minderheit, die dagegen ist, soll gehen. Die Minderheiten sollten sich der Mehrheit unterordnen." (2017 auf einer Konferenz)