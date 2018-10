Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

©

Herr Minister Löger, können Sie uns erklären, was in Italien passiert und wie gefährlich es ist?

HARTWIG LÖGER: Was in Italien passiert, ist gefährlich, weil die geplante Neuverschuldung die Märkte verunsichert und die Refinanzierungskosten des Landes steigen lässt. Es zeigt auch, dass populistische Wahlversprechen zwar populär sind, aber dem Land insgesamt großen Schaden zufügen, wenn die Maßnahmen wirtschaftspolitisch grundlegend unvernünftig sind.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.