Der Tatverdächtige - dieses Foto veröffentlichten die Behörden © AP

US-Präsident Donald Trump hat den Versand von Briefbomben an mehrere seiner Kritiker als "Terrorakte" verurteilt. Der Täter müsse "mit der ganzen Härte des Gesetzes" bestraft werden, sagte Trump am Freitag bei einer Wahlkampfveranstaltung im US-Staat North Carolina. "Politische Gewalt darf in Amerika niemals geduldet werden, und ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um sie zu stoppen."

Den Vorwurf, er könne den Verdächtigen durch seine aggressive Rhetorik zu den Taten motiviert haben, wies Trump unterdessen zurück. Ihn treffe keine Schuld, auch wenn der Mann offenbar ein Unterstützer seiner Politik sei, sagte der US-Präsident vor seinem Abflug nach North Carolina in Washington. Die Ermittler hatten am Freitag einen Verdächtigen festgenommen, bei dem es sich offensichtlich um einen Anhänger des Republikaners handelt. Trump erklärte vor Journalisten, er selbst trage keine Mitschuld.

"Das ist definitiv Inlands-Terrorismus", sagte Clapper auf CNN. Trump twitterte, der "'Bomben'-Kram" schade dem Wahlkampf seiner Republikaner. Insgesamt wurden bisher zwölf Briefbomben gefunden - adressiert auch an Ex-Präsident Barack Obama und den Trump-kritischen Schauspieler Robert DeNiro. DeNiro sagte, er danke Gott, dass niemand verletzt wurde. Zudem forderte er die Amerikaner zur Wahl auf: "Es gibt etwas Mächtigeres als Bomben, und das ist Ihre Stimme."

Warnung vor weiteren Bomben

Die Serie von Briefbomben hatte die USA seit Mittwoch in Atem gehalten. Der Fall platzte mitten hinein in den ohnehin hitzigen Wahlkampf vor den Kongresswahlen. Insgesamt stellten die Ermittler bisher 13 Päckchen sicher. Sie waren unter anderem an den früheren US-Präsidenten Barack Obama, die frühere Außenministerin Hillary Clinton sowie weitere Demokraten adressiert. Die Päckchen konnten allesamt abgefangen werden, verletzt wurde niemand. Nach Darstellung der Bundespolizei FBI handelte es sich bei den Sprengsätzen nicht um Attrappen.

Pressekonferenz in Washington Foto © (c) APA/AFP/ANDREW CABALLERO-REYNOLDS (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS)

Trump verurteilte die Taten am Freitag zwar mehrfach, die Namen der Betroffenen erwähnte er dabei allerdings nicht. Als er bei dem Wahlkampfauftritt am Freitagabend (Ortszeit) zu Beginn sagte, dass er die Päckchen ansprechen wolle, die an eine Reihe von "hochrangigen Persönlichkeiten" verschickt worden seien, buhte die Menge. Trump wetterte anschließend erneut gegen die Medien und warf ihnen vor, aus den Taten politisches Kapital gegen ihn und die Republikaner schlagen zu wollen. Später zog er über Clinton sowie die demokratische Kongressabgeordnete Maxine Waters her, an die ebenfalls ein Päckchen adressiert war.

Verdächtiger Fingerabdruck

Am Vormittag hatten die Sicherheitsbehörden in Florida einen 56 Jahre alten Mann als Verdächtigen in dem Fall festgenommen. Er wurde angeklagt und muss sich unter anderem wegen der "illegalen Versendung von Sprengstoffen" und "Drohungen gegen frühere Präsidenten" verantworten. Sollte er für schuldig befunden werden, könnten ihm Jahrzehnte im Gefängnis drohen. Der Verdächtige ist vorbestraft. Die Sicherheitsbehörden hatten ihn durch einen Fingerabdruck identifiziert, den sie auf einem der Päckchen gefunden hatten.

Facebook löschte mehrere Posts

Einträge in Twitter- und Facebook-Konten, die mit dem Verdächtigen in Verbindung gebracht werden und inzwischen gesperrt wurden, legen nahe, dass er ein Anhänger Trumps ist und offenbar sogar Wahlkampfveranstaltungen besucht hatte. Laut dem Sender CNN ist er ein eingetragener Republikaner. Facebook gab bekannt, dass schon mehrmals Posts des Tatverdächtigen wegen deren extremen Inhalts gelöscht worden waren. Facebook-Nutzer hatte einige gemeldet, wieder andere waren durch das Suchprogramm von Facebook entdeckt worden. Die Verstöße werden aber nicht so groß gewesen, dass der gesamte Account gelöscht werden musste. Nachdem der Name Sayoc am Freitag bekannt gegeben wurde, wurde der Account aber sofort entfernt.

Schon 13. Bombe aufgetaucht

Wie CNN berichtet, untersuchen die Behörde bereits eine 13. Briefbombe. Sie war an den Milliardär Tom Steyer adressiert. Steyer soll viel Geld für die Demokraten gespendet haben - zuletzt waren es zwei Millionen US-Dollar, die an Andrew Gillum gingen. Dieser kandidiert in Florida für das Amt als Gouverneur.

Authorities are investigating another suspicious package intercepted in California that was addressed to billionaire Tom Steyer, according to a law enforcement source https://t.co/QN9IAaBGXn — CNN (@CNN) 26. Oktober 2018

Verhaftung auf offener Straße

Wie der Miami Herald berichtet, handelt es sich bei dem Tatverdächtigen um einen Mann Mitte 50, der in Aventura wohnhaft ist. Sein Fahrzeug, ein weißer Van, wurde bei "Auto Zone", einem Autozubehörhandel, in Plantation an der stark befahrenen Staatsstraße 7 gestoppt. CBS4 spricht von einer lauten Explosion, die der Verhaftung des Mannes vorausging. Vermutlich waren es Leuchtbomben, die die FBI-Kräfte geworfen haben, um den Autofahrer wehrlos zu machen.

The van that appears to be connected to the suspected bomber is covered in pro-Trump stickers, including the presidential seal, and what MSNBC says investigators referred to as other "right-wing paraphernalia." pic.twitter.com/gjIleeu3yb — Robert Maguire (@RobertMaguire_) 26. Oktober 2018

Fernsehbilder vom Ort der Festnahme zeigten, wie FBI-Beamte einen weißen Lieferwagen mit einer Plane abdeckten und dann abtransportierten. Bei dem Fahrzeug soll es sich um das Auto des Verdächtigen handeln. Nahaufnahmen zeigten eine Reihe von Bildern an dem Wagen, auf denen unter anderem Trump und sein Vize Mike Pence, die Aufschrift "CNN sucks" (etwa: CNN ist ätzend) sowie ein Konterfei von Hillary Clinton mit einem Fadenkreuz im Gesicht zu sehen waren.

Sicherheitsbeamte gaben den Namen des Verdächtigen mit Cesar Sayoc jun, an, sein Geburtsjahr sei 1962, der Mann soll von amerikanischen Ureinwohnern abstammen. Außerdem: Bei seiner Ausforschung soll seine DNA eine große Rolle gespielt haben.

Der Tatverdächtige © (c) AP

Die gefundenen Päckchen waren an Personen adressiert, die als Hassfiguren der politischen Rechten gelten. Neben Clinton und Obama waren Ex-Vizepräsident Joe Biden, der ehemalige CIA-Direktor James Brennan, der Milliardär und Spender für die Demokraten, George Soros, und der Schauspieler Robert De Niro darunter.

We can confirm one person is in custody. We will hold a press conference at the Department of Justice at 2:30pm ET. — Sarah Isgur Flores (@whignewtons) 26. Oktober 2018

Als Absender war die frühere Parteichefin der Demokraten, Debbie Wasserman Schultz, angegeben. Laut der Anklageschrift enthielten die Adressen zahlreiche Rechtschreibfehler. So war unter anderem Hillary Clinton falsch geschrieben. Die Päckchen waren mit jeweils sechs Briefmarken frankiert, die eine wehende US-Flagge zeigen.

FBI-Chef Christopher Wray erklärte am Freitag, der Inhalt habe jeweils aus einem etwa 15 Zentimeter langen PVC-Rohr, einer kleinen Uhr, einer Batterie, einer Verkabelung und sogenanntem energetischem Material bestanden, das potenziell explosiv gewesen sei. Er warnte davor, dass noch weitere Päckchen im Umlauf sein könnten.

The 2002 bomb threat by Cesar Sayoc was directed at @insideFPL. From the police report: pic.twitter.com/iFVPZGE2hG — Dan Sweeney (@Daniel_Sweeney) 26. Oktober 2018

Motive noch unbekannt

An den Ermittlungen zu der Briefbombenserie waren Sicherheitsbehörden in fünf US-Staaten sowie der Hauptstadt Washington beteiligt. Zu den Motiven des mutmaßlichen Attentäters wollten sich weder US-Justizminister Jeff Sessions noch andere Vertreter der Ermittlungsbehörden zunächst äußern. Dafür sei es noch "zu früh", sagte Wray in Washington.

The person arrested in the bombing, Cesar Sayoc, is a registered Republican with an Aventura address who has been arrested 10 times, per FDLE, once in 2002 for making a bomb threat. #bomber — Dan Sweeney (@Daniel_Sweeney) 26. Oktober 2018

Trump gratulierte den Ermittlungsbehörden zu der Festnahme. Sie hätten einen "unglaublichen Job" geleistet. Er verurteilte die Versendung der mutmaßlichen Sprengsätze als "abscheuliche Tat" und "Terrorakte".

Präsident Trump verurteilt Tat

In North Carolina sagte Trump, der Täter müsse "mit der ganzen Härte des Gesetzes" bestraft werden. "Politische Gewalt darf in Amerika niemals geduldet werden, und ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um sie zu stoppen."

I want to applaud the FBI, Secret Service, Department of Justice, the U.S. Attorneys’ Office for the Southern District of New York, the NYPD, and all Law Enforcement partners across the Country for their incredible work, skill and determination! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26. Oktober 2018

Den Vorwurf, er könnte den Verdächtigen durch seine aggressive Rhetorik zu den Taten motiviert haben, wies Trump zurück. Ihn treffe keine Schuld, auch wenn der Mann offenbar ein Unterstützer seiner Politik sei, sagte der US-Präsident bereits vor seinem Abflug nach North Carolina in Washington.

I will be speaking at the Young Black Leadership Summit in 15 minutes where I will address the investigation into the bomb packages. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26. Oktober 2018

Republicans are doing so well in early voting, and at the polls, and now this “Bomb” stuff happens and the momentum greatly slows - news not talking politics. Very unfortunate, what is going on. Republicans, go out and vote! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26. Oktober 2018