Auf Einladung von Bundeskanzler Kurz und Minister Faßmann sollen 70 Zeitzeugen am 6. November nach Wien kommen. © APA/HERBERT NEUBAUER

80 Jahre ist es her, dass in der "Reichskristallnacht" - wie die Nazis jene Tage im November 1938 nannten - Geschäfte, Wohnungen und Synagogen von "nichtarischen Personen" in Flammen aufgingen. Um an die Novemberpogrome zu erinnern, lädt die Regierung nun 70 österreichische Überlebende des Holocaust nach Wien ein, die heute in Israel leben.

Das Programm ist dicht. Der offizielle Teil des Besuches beginnt am 7. November mit einer Stadtführung durch das jüdische Wien. Am Donnerstag stehen Schuldbesuche auf dem Programm und am Freitag werden die Zeitzeugen an der Parlamentsveranstaltung zum Gedenken an die Opfer des Novemberpogroms teilnehmen. Am Montag, den 12. November, werden die Besucher dem Staatsakt „100 Jahre Republik“ in der Wiener Staatsoper beiwohnen, am Dienstag werden sie mit einer "Wiener Jause" verabschiedet.

Bundeskanzler Sebastian Kurz und Bildungsminister Heinz Faßmann (beide ÖVP) hatten die Einladung bei ihrem Besuch in Israel im Juni ausgesprochen.