Außenministerin Karin Kneissl © APA/ROLAND SCHLAGER

Das König-Abdullah-Zentrum in Wien steht erneut in der Kritik. Nach dem Tod des Journalisten Jamal Khashoggi im Saudi-Arabischen Konsulat in Istanbul wurden erneut Forderungen nach einer Schließung des Zentrums laut.

In der "ZiB2" erteilte Außenministerin Karin Kneissl dieser Forderung eine klare Absage. Wien sei Sitz von vielen internationalen Organisationen, Österreich könne daher nicht einfach die Tore des Zentrums schließen. Es gebe "andere Optionen", zum Beispiel die Einforderung von Reformen, erklärte Kneissl.

"Dunkelgelbe Karte gezeigt"

Das Außenministerium habe bereits Anfang 2015 einen Reformkatalog erstellt, diese sollen nun eingefordert werden. Sie habe dazu mit dem saudischen Generalsekretär gesprochen und ihm "die dunkelgelbe Karte" aufgezeigt. "Die Brisanz der Situation ist allen Gesprächspartnern klar."

Den Mord an Khashoggi verurteilte Kneissl scharf. "Ich möchte mir so etwas nicht vorstellen müssen, es ist ein Akt des Horrors, ein barbarischer Akt", erklärte die Ministerin. Sie habe eine umfassende Untersuchung verlangt, denn "das, was uns von saudischer Seite aufgetischt wurde, das reicht nicht."

Am Dienstagabend habe sie zudem den saudischen Botschafter ins Ministerium gebeten und mit ihm über den Fall Khashoggi, aber auch über "Verhaftungswellen" der letzten Monate gesprochen. Aber: "Ich habe an sich keine für mich überzeugenden Antworten erhalten."