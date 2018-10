In der Bundes-SPÖ gibt es Vorbehalte gegen die Nominierung von Luca Kaiser auf EU-Liste der SPÖ. SJ-Vorsitzende Julia Herr soll als Jugendvertreterin an wählbarer Stelle in die Europawahl ziehen.

SJ-Vorsitzende Julia Herr ©

Die Nominierung des Sohnes von Landeshauptmann Peter Kaiser, Luca Kaiser, für die EU-Wahl sorgt für schwere Verstimmungen innerhalb der SPÖ. Nach Informationen der Kleinen Zeitung soll bei der für heute Nachmittag geplanten Vorstandssitzung Luca Kaiser nicht, wie ursprünglich geplant, an wählbarer Stelle nominiert werden. Stattdessen soll SJ-Vorsitzende Julia Herr auf Platz sechs gesetzt werden. Luca Kaiser soll am neunten Platz, also an unwählbarer Stelle, in die EU-Wahl gehen.

