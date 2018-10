Was bisher geschah"Ein bisserl viele Zufälle": Der BVT-Ausschuss erklärt

Facebook

© APA/HERBERT NEUBAUER

Es war nur ein kurzer Moment in dem stundenlangen Verhör von Martin W., dem ehemaligen Leiter der Abteilung Nachrichtendienst im BVT, durch den parlamentarischen Untersuchungsausschuss am Dienstag. Peter Pilz wollte Details über eine von W. angedeutete parteipolitische Einflussnahme auf die BVT-Ermittlungen rund um den SPÖ-nahen Anwalt Gabriel Lansky erfahren: „Welche Partei wollte Ergebnisse gegen wen?“, herrschte Pilz den Zeugen durch das Mikrofon an. W. lehnte sich im Sessel zurück, hob ein wenig hilflos die Hände und deutete mit einem überraschten Ausdruck im Gesicht an: „Ja, eh“ - als ob die Frage wäre, ob der Himmel blau ist, als ob irgendjemand im Raum nicht wüsste, um welche Parteien es ginge, um ÖVP und SPÖ und deren Vertraute.

