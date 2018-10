Die Eurobarometer-Umfrage zeigt einen deutlichen Aufschwung bei der Beliebtheit der Union: Im Schnitt sehen 62 Prozent der Befragten die EU-Mitgliedschaft ihres Landes positiv; in Österreich sind es 60 Prozent.

Acht Monate vor den Europawahlen liegt die Zustimmung der EU-Bürger zur Europäischen Union auf Rekordniveau. 62 Prozent der Befragten sehen die EU-Mitgliedschaft ihres Landes positiv, zeigt eine aktuelle Eurobarometer-Umfrage. Dies sei der höchste Wert seit 25 Jahren, teilte das EU-Parlament in der Nacht auf Mittwoch mit. Klare Mehrheiten würden bei Referenden gegen einen EU-Austritt stimmen.

68 Prozent der Befragten sind laut der im September durchgeführten Erhebung der Meinung, dass ihr Land von der EU-Mitgliedschaft profitiert habe. Das sei der höchste Wert seit 1983. In Österreich sehen 60 Prozent der Befragten einen Nutzen in der EU-Mitgliedschaft, um sechs Prozentpunkte mehr als beim Eurobarometer im April. 48 Prozent der Österreicher sehen die EU-Mitgliedschaft positiv, um drei Prozentpunkte mehr als im April.

Keine Chance für neue Austrittsabstimmungen

Die Eurobarometer-Erhebungen zeigen einen signifikanten Aufschwung seit dem britischen Austrittsreferendum im Juni 2016. Ähnliche Bestrebungen in anderen EU-Staaten hätten derzeit wohl kaum Aussicht auf Erfolg. 64 Prozent der EU-Bürger würden bei einem Austrittsreferendum für den Verbleib ihres Landes in der Union stimmen, 17 Prozent dagegen. In Österreich gebe es eine klare Mehrheit von 54 Prozent gegen den Austritt, lediglich 20 Prozent können sich für einen "Öxit" erwärmen.

Die Österreicher tun sich im EU-Vergleich mit großem Interesse und Wissen bezüglich der Europawahl 2019 hervor. 56 Prozent der befragten Österreicher konnten die Frage nach dem Wahltermin richtig beantworten (EU: 41 Prozent). 57 Prozent zeigten sich an dem Urnengang interessiert (EU: 51 Prozent). Als wichtigste Themen nannten die Österreicher die Einwanderung (53 Prozent), die soziale Absicherung von EU-Bürgern (51 Prozent), den Schutz der Außengrenzen (48 Prozent), sowie den Kampf gegen Klimawandel und Jugendarbeitslosigkeit (jeweils 45 Prozent).

Die Umfrage wurde zwischen 8. und 26. September 2018 von der Kantar Public in allen 28 Mitgliedsländern durchgeführt. Insgesamt wurden dafür 27.601 EU-Bürger ab 16 Jahren befragt.