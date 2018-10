Facebook

Erstmals sind heute Belastungszeugen in der BVT-Affäre im U-Ausschuss an der Reihe. Die erste davon, eine ehemalige BVT-Mitarbeiterin, outete sich dabei gleich als jene Zeugin, die mit Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) vor ihrer Aussage bei der Staatsanwaltschaft zusammengetroffen war. Zuvor hatten die Neos mitgeteilt, der Innenminister sei offensichtlich bei einem Vorgespräch eines Belastungszeugen dabei gewesen.

Ria-Ursula P. war eigenen Angaben zufolge zwei Jahre im Bundesamt tätig und erlebte dort eigenen Angaben zufolge Machtspiele, Unprofessionalität, Sicherheitsrisiken und Mobbing. Es hätten sich Dinge abgespielt, die sicherheitstechnisch "ganz sicher nicht in Ordnung waren". Im besonderen griff sie ihren früheren Chef, den Leiter der Nachrichtendienste an, dem sie unter anderem schlechte Englisch-Kenntnisse unterstellte. So habe dieser bei einem Essen mit ausländischen Kollegen Rehfleisch als "Bambi-Meat" bezeichnet: "Ich habe mich sehr geniert."

P. hat sich, wie sie betont, angesichts von Mobbing und ähnlichem in die Karenz geflüchtet. Da habe sie sich geschworen: "Egal wer Minister wird, dem werde ich das melden." Daher sei sie eben auch mit Ressortchef Kickl zusammengetroffen, wobei diese Begegnung nur wenige Minuten gedauert habe, da sie der Minister an Generalsekretär Peter Goldgruber verwiesen habe.

"Die Causa stinkt massiv, auch Richtung Innenminister"

Kickl sei persönlich in die Causa involviert, wie die Anfragebeantwortung zeige, hatte die Neos-Abgeordnete Stephanie Krisper zuvor gegenüber Journalisten erklärt. "Die Causa stinkt massiv, auch Richtung Innenminister", findet Krisper. Der Vorwurf der Opposition lautet ja seit längerem, dass Kickls Kabinett Belastungszeugen für die Staatsanwaltschaft präpariert habe - was das Ressort freilich zurückweist. Auf ihre Frage, an wie vielen Besprechungsterminen mit Zeugen Minister Kickl teilgenommen habe, heißt es in der Beantwortung: "Mit einer einzigen späteren Zeugenperson fand auf deren ausdrücklichen Wunsch ein einziges unverbindliches Gespräch statt."

Der Innenminister habe ein Gespräch mit einem Belastungszeugen in einer Phase geführt, "wo man Zeugen finden musste", ist Krisper empört. "Er ist in dieser Causa mittendrin", schlussfolgerte die Abgeordnete.