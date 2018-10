Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/HERBERT NEUBAUER

Ein sehr lockerer Umgang mit Ermittlungsdaten, die hätten gelöscht werden müssen; betrunkene Gespräche über abgezweigte Lösegelder; parteipolitisch angeordnete Ermittlungen gegen einen SPÖ-nahen Anwalt; Intrigen um Beförderungen unter Beamten; geheime Informationen, die ihren Weg an die Öffentlichkeit finden: Die Vernehmungsprotokolle von vier Zeugen, die der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwalt (WKStA) von Kabinettsmitarbeitern Innenminister Herbert Kickls (FPÖ) zugeführt worden waren, zeichnen kein vorteilhaftes Bild von den Zuständen im Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT).

Aber, ähnlich wie das dicke „Konvolut“ voll wilder Vorwürfe, auf denen die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft ursprünglich beruhten, stecken die Aussagen der (ehemaligen) BVT-Mitarbeiter auch voller Widersprüche. Ist die Fernlöschung von Daten durch übergeordnete Stellen im BVT möglich? Und hat es das Gespräch wirklich gegeben, in dem zwei Beamte im alkoholisierten Zustand darüber diskutierten, dass sie von der Nationalbank einen Geldkoffer mit Geiselgeld abgeholt hätten? Aus den Einvernahmeprotokollen geht das alles andere als klar hervor.

Belastungszeugen in BVT-U-Ausschuss geladen

Dennoch sind diese die Grundlage, auf der die Staatsanwaltschaft die BVT-Hausdurchsuchung am 28. Februar angeordnet hat.

Zwei der vier Zeugen des Kabinetts werden heute dem Untersuchungsausschuss Antwort geben müssen: Wie kommen sie dazu, mit Mitarbeitern des (politischen) Kabinetts des Innenministers zur Staatsanwaltschaft zu gehen? Wieso erwähnen sie in ihren Vernehmungen ausführlich die Leiterin des Extremismusreferats, die in den ursprünglichen Vorwürfen gegen das BVT nur eine Nebenrolle spielt, deren Büro bei der Hausdurchsuchung dann aber durchsucht wird? Und wie kann es sein, dass so widersprüchliche Aussagen zu einer Hausdurchsuchung führen?

„Ich werde die Zeugen fragen, was eigentlich ihre Motivation für ihre Aussagen war“, erklärt Neos-Ausschussmitglied Stephanie Krisper. Weil die Aussagen Auslöser für die Razzia waren, sei es besonders wichtig, aufzuklären, „was der Inhalt der Vorgespräche war, die das Kabinett mit den Zeugen geführt hat“.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.