Jetzt Klarheit beim Pflegeregress. Den Ländern entgehen dadurch Millionen. Im Falle der Steiermark sind es rund 25 Millionen, in Kärnten etwa 7,4 Millionen Euro.

Klarheit beim Regress © APA/HELMUT FOHRINGER

Der Pflegeregress ist Geschichte, und zwar seit gestern auch für all jene Fälle, in denen es schon vor dem 1. Jänner 2018 einen Zahlungsbefehl, eine Vereinbarung auf Ratenzahlung oder eine Eintragung ins Grundbuch gegeben hat. Der Verfassungsgerichtshof hat eine Klarstellung vorgenommen, nachdem es darüber Auffassungsunterschiede in den einzelnen Bundesländern gegeben hatte.

