Interview"Steuerautonomie gibt es erst, wenn Verantwortung klar ist"

Justizminister Josef Moser will kommende Woche die Kompetenzbereinigung in der Verfassung verabschieden. Bei mehr Autonomie für die Länder bremst er.

Herr Minister, Sie verhandeln gerade mit den Ländern, welche Aufgaben künftig ausschließlich Landes- und welche Bundessache sein sollen - gibt es schon Lösungen?

Josef Moser: Kommende Woche werden wir das erste Entflechtungspaket im Ministerrat an das Parlament weiterleiten. Das betrifft die gegenseitigen Zustimmungsrechte nach dem Übergangsrecht 1920, etwa bei der Änderung von Bezirken und Gerichtssprengeln - die werden abgeschafft. Zweitens ordnen wir die meisten gemeinsamen Kompetenzen klar entweder dem Bund oder den Ländern zu. Die übrigen - Armenwesen, Elektrizitätswesen und Krankenanstalten - möchten wir bis Ende des Jahres erledigen.

Mindestsicherung, Kraftwerke und Spitäler, das sind drei enorme Brocken. Zeichnet sich da ein Kompromiss ab?

Ein Lösungsansatz wäre z. B., dass der Bund die Gesetzgebung überhat, aber die Länder mit Verordnung auf regionale Bedürfnisse reagieren können. Etwa beim Armenwesen, wo man so auf unterschiedliche Wohnkosten reagieren kann.

Die Kosten kann man ja auch jetzt schon verschieden regeln.

Aber ich brauche keine zehn Gesetze, sondern nur noch eines. Es geht um Klarheit, wer wofür zuständig ist. Man weiß dann genau, wer verantwortlich ist, das ist heute nicht der Fall.

Die Länder haben zuletzt Steuerautonomie bekräftigt, also mehr Steuern selbst festsetzen und einheben zu wollen.

Entscheidend ist, dass wir zunächst einmal eine klare Kompetenzverteilung haben. Erst wenn klar ist, wer hat eine Aufgabe zu erfüllen, kann ich fragen, wer soll das finanzieren.

Klare Kompetenzen gibt es doch in den meisten Sachen.

Nicht etwa im Bildungswesen, im Pflegewesen, im Gesundheitswesen, bei Förderungen und, und, und. Das sind schon viele Kernbereiche, bei denen nicht eindeutig festgelegt ist, wer die Verantwortung trägt. Erst der zweite Schritt danach kann sein, wer zahlt dafür - und da spielt dann die Steuerautonomie sicherlich eine Rolle.

Heißt das nicht, die Steuerautonomie kommt nie? Gerade das Schulwesen ist extrem unübersichtlich zwischen Bund, Ländern und Gemeinden verteilt.

Wir sind dabei; auch in der Bildung muss das Ziel eine klare Aufteilung und Verantwortung sein. Das ist der nächste Schritt, den wir nächstes Jahr angehen möchten.

Das heißt, die Steuerautonomie wird auf Jahre kein Thema sein. So eine Kompetenzbereinigung wird lange dauern.

Das wird sich zeigen. Über Steuerautonomie kann und soll man reden, aber zuerst über klare Verantwortung.

Schneller steht die Umsetzung der Ehe für Homosexuelle an, die der Verfassungsgerichtshof aufgetragen hat. Die FPÖ will noch einmal darüber diskutieren, ob man die Ehe nur für Mann und Frau beibehalten kann.

Der Verfassungsgerichtshof hat klar ausgesprochen, dass es keine Diskriminierung geben darf; dazu stehe ich. Dass es verschiedene Wege gibt, wie das zu erreichen ist, kann und wird noch im Parlament und der Bundesregierung diskutiert.

Wozu braucht es die eingetragene Partnerschaft überhaupt noch, wenn es keine Diskriminierung geben soll? Die wurde ja geschaffen, um Homosexuelle nicht in die Ehe aufzunehmen.

Wie man das löst, ist jetzt eine politische Frage.

Sie sind ja auch Politiker.

Das wird beispielsweise in Luxemburg so gehandhabt, da gibt es Ehe und Partnerschaft für alle. Auch nur noch Ehe für alle und keine Partnerschaft mehr wäre möglich. Entscheidend ist, was der Verfassungsgerichtshof gesagt hat, dass es keine Diskriminierung gibt. Dazu gibt es mehrere Wege, über die wird noch diskutiert werden.

Sie haben vor Kurzem gesagt, Sie wollen durch Digitalisierung in der Justiz 200 Millionen Euro einsparen. Wo sollen denn die herkommen?

Es geht um eine vollständige Digitalisierung, sodass man jederzeit und von überall beispielsweise Akteneinsicht nehmen kann. Wir haben pro Jahr rund 3,5 Millionen Akteneinsichten bei Staatsanwaltschaften und Gerichten. Wenn man da jetzt nicht mehr hingehen muss, spart man sich mit Anfahrts- und Wartezeit ein bis zwei Stunden. Wenn die Stunde eines Österreichers ungefähr 50 Euro kostet, spart man so rund 140 Millionen Euro.

Aber die sparen doch nicht Sie.

Aber die Bürger und die Wirtschaft, wenn sie nicht mehr eigens aufs Amt oder Gericht fahren und lange Wartezeiten in Kauf nehmen müssen.

