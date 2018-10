Facebook

Hartinger-Klein © BMASGK

Nach den sich häufenden tragischen Ereignissen mit Hunden drängt die für die Tierhaltung zuständige Ministerin Beate Hartinger-Klein auf eine bundesweit einheitliche Regelung. Das verkündete die FPÖ-Ministerin am Rande des Ministerrats am Mittwoch in Wien. Derzeit kennt jedes Bundesland einheitliche Bestimmungen. Wien hat den Hundeführerschein eingeführt, in anderen Bundesländern gibt es ungleich weniger strenge Bestimmungen. Auch die Leinen- und Maulkorbpflicht bei Kampf- wie bei normalen Hunden ist von Bundesland zu Bundesland verschieden.

Zu diesem Zweck sollen Ende Oktober die für den Tierschutz und die Tierhaltung zuständigen Landesräte zu einem Runden Tisch in Wien zusammenkommen. Die Einladungen sollen in den nächsten Tagen verschickt werden.