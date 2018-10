Jahrelang war er abgetaucht, nun meldet sich Hans-Peter Martin mit einem Buch über die Arroganz linker Eliten zu Wort. Bei der EU-Wahl will er allerdings nicht antreten, beteuert er.

HANS-PETER MARTIN © APA/DIETMAR STIPLOVSEK

Er ist wieder da - Hans-Peter Martin, der sich als EU-Abgeordneter wegen seiner mitunter zweifelhaften Methoden mit Freund und Feind verkracht hat, hat ein neues Buch über die gesellschaftlichen Verwerfungen der Globalisierung und Digitalisierung vorgelegt. Die zeitliche Nähe zur bevorstehenden EU-Wahl, versichert Martin im Gespräch mit der Kleinen Zeitung, sei rein zufällig. "Ich denke nicht im Traum daran, noch einmal anzutreten."

Martin, der dreimal den Einzug ins EU-Parlament geschafft hat, lebt heute in Lech. Doch habe er sich ein altes Bauernhaus gekauft, das er gerade renoviere. In Wien sei er nur noch ganz selten. Zuvor lebte er in Tübingen.

Im Buch „Game Over“ geißelt er unter anderem die Überheblichkeit linker und linksliberaler Kreise gegenüber FPÖ- oder AfD-Wählern. Die Nachwelt werde sich „noch ausführlich damit beschäftigen müssen, ab welchem Zeitpunkt und aus welchen Gründen das Selbstbewusstsein der Anhänger einer offenen Gesellschaft in Arroganz umschlug“. Den Eliten sei das „Gespür für die Massen“ abhandengekommen, die Folge sei ein aus der „Ohnmacht kommendes Rachegefühl“. Und: „Links reden und rechts leben, das ging lange gut. Im schicken Szeneviertel im Altbau unter hohen Decken feiern, gerne auch multikulturell, aber den eigenen Kindern die staatliche Schule ums Eck ersparen.“

Martin stellt die Schlüsselfrage, ob die Flüchtlingsfrage die Ursache allen Übels ist: „Gäbe es mehr Heimat mit weniger Flüchtlingen?“ Würden sich die Zu-kurz-Gekommenen in einem Land ohne Fremde heimischer fühlen? Martin stellt die These auf, dass sich das Unbehagen an der mangelnden sozialen Anerkennung entzündet, die nicht monetär abzugelten ist. Auch Starkicker Mesut Özil bekommt im Buch sein Fett ab. „Özil verschaffte Erdoan ein Sommermärchen."

