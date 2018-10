Kunasek"Werde Heer nicht für Werbung in der Steiermark missbrauchen"

"Wenn ich den Auftrag bekomme, in der Steiermark etwas zu verändern", will Verteidigungsminister und Landes-FP-Chef Mario Kunasek nach 2020 aus der Bundes- in die Landesregierung wechseln.

© APA/ERWIN SCHERIAU

Verteidigungsminister Mario Kunasek (FPÖ) hat in der ORF-"Pressestunde" abermals bekräftigt, dass er im Fall einer FPÖ-Regierungsbeteiligung nach der steirischen Landtagswahl 2020 aus der Bundes- in die Landesregierung wechseln würde: "Ich halte nichts von diesen taktischen Spielchen", erklärt Kunasek seine Wechselankündigung auf die Frage, ob ihn sein Amt als Verteidigungsminister so wenig interessiere: "Ich sage lieber, wie es ist: Wenn ich den Auftrag bekomme, etwas zu verändern in der Steiermark, dann werde ich dem nachkommen."