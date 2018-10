Facebook

Die Republikaner um US-Präsident Donald Trump haben bei der Kandidatur des umstrittenen Richters Brett Kavanaugh für das US-Höchstgericht die wohl entscheidende Hürde genommen. Drei wichtige Senatoren erklärten am Freitag ihre definitive Unterstützung für Kavanaugh, dem von mehreren Frauen sexuelle Übergriffe gegen sie vorgeworfen werden. Damit dürfte seiner Berufung nichts mehr im Wege stehen.

Zwei mögliche Abweichler in den Reihen der Republikaner sprachen sich für Kavanaugh aus. Susan Collins und Jeff Flake stärkten Kavanaugh öffentlich den Rücken, zudem kann der 53-jährige Jurist auf die Stimme des Demokraten Joe Manchin zählen. Der Senator aus West Virginia erklärte auf Twitter und gegenüber Journalisten, dass er die Parteilinie verlassen und mit den Republikanern votieren wird. Damit zeichnet sich bei der für Samstag erwarteten finalen Abstimmung eine knappe Mehrheit für Kavanaugh ab

Der Streit über die Berufung des erzkonservativen US-Richters Brett Kavanaugh an das Oberste Gericht steuert auf ein Herzschlagfinale zu. Der Senat machte am Freitag den Weg für die endgültige Abstimmung über den von Präsident Donald Trump nominierten Kandidaten frei. Die provisorische Verfahrensabstimmung ging mit 51 zu 49 Stimmen äußerst knapp aus.

Trumps Republikaner werden damit bei dem eigentlichen Votum - vermutlich am Samstag - auf jede Stimme angewiesen sein. Schließlich könnte es sogar einen Stimmen-Gleichstand geben. In diesem Fall wäre der US-Vizepräsident Mike Pence die Schlüsselfigur. Mit seiner Stimme würde er dann wohl den Ausschlag für den mit Missbrauchsvorwürfen konfrontierten Kavanaugh geben, dem mehrere Frauen Übergriffe während der 1980er-Jahre vorwerfen. Das wäre ein Novum bei der Bestellung von Richtern für den Supreme Court.

Die Republikaner haben im Senat eine hauchdünne Mehrheit von 51 zu 49 Stimmen gegenüber den oppositionellen Demokraten. Bei der Verfahrensabstimmung schlug sich die republikanische Senatorin Lisa Murkowski auf die Seite der Demokraten und stimmte gegen die Beendigung der Debatte, der Demokrat Joe Manchin votierte allerdings mit den Republikanern dafür.

Murkowski aus Alaska sagte, sie werde auch bei der finalen Abstimmung ein Nein abgeben. Susan Collins aus Maine stimmte am Freitag mit Ja und damit für die Schlussabstimmung. Anschließend erklärte sie in einer langen Rede vor dem Senat, bei dieser Haltung bleiben zu wollen. Jeff Flake aus Arizona galt ebenfalls als möglicher Abweichler in den Reihen der Republikaner. Doch auch er stimmte am Freitag mit Ja und sagte, er plane das auch am Samstag zu tun.

Entscheidet sich der Demokrat Manchin, mit seinen Parteikollegen gegen Kavanaugh zu stimmen, könnte es am Ende eine 50:50-Pattstellung geben, die laut Gesetz den US-Vizepräsidenten auf den Plan ruft. Das wäre gut für Kavanaugh, erscheint es doch praktisch ausgeschlossen, dass Trump-Vize Pence seinen Karrieresprung verhindert.

Vor der Abstimmung am Freitag lieferten sich die Senatoren erneut eine lebhafte Debatte. Der Republikaner Chuck Grassley, Chef des Justizausschusses im Senat, sprach von einer Vernichtungskampagne gegen Kavanaugh und von "linksgerichteten obskuren Geldgebern", die die Opposition antrieben. Die Demokratin Dianne Feinstein erneuerte die Kritik ihres Lagers an Kavanaughs politischen Einstellungen: Trump habe versprochen, "Abtreibungsgegner, die das Recht auf Waffenbesitz verteidigen, für den Supreme Court zu ernennen". Kavanaugh passe genau in dieses Profil.

Die Kritik an der Ernennung des erzkonservativen Richters Kavanaugh für den Supreme Court war lauter geworden, nachdem Missbrauchsvorwürfe gegen ihn aufgetaucht waren. Kavanaugh soll während seiner High-School- und Studienzeit mehrere Frauen sexuell belästigt haben. Der Jurist weist die Vorwürfe entschieden zurück. Die US-Bundespolizei FBI hat die Vorwürfe untersucht und einen vertraulichen Bericht vorgelegt. Die republikanischen Senatoren sehen Kavanaugh durch den Bericht entlastet. Dagegen bemängelten die demokratischen Senatoren die Untersuchung als "unvollständig" und "limitiert".

Mit einer Ernennung des 53-jährigen Kavanaugh auf Lebenszeit würde wohl auf Jahrzehnte eine konservative Ausrichtung des Obersten Gerichts zementiert, das regelmäßig über zentrale Fragen mit hohem Konfliktpotenzial in der Gesellschaft entscheidet. Trump will die Personalie noch vor der Kongresswahl Anfang November klären, weil den Republikanern eine Niederlage drohen könnte. Bei einem Machtwechsel im Senat zugunsten der Demokraten wäre eine Ernennung Kavanaughs oder eines ähnlich konservativen Kandidaten so gut wie ausgeschlossen.

Vor der Abstimmung am Freitagvormittag waren in Washington Tausende Menschen gegen die Berufung von Kavanaugh auf die Straße gegangen. Hunderte wurden festgenommen, darunter die Schauspielerin Amy Schumer. Die Demonstranten hatten sich zunächst vor dem Gebäude des Obersten Gerichtshofs versammelt, anschließend drangen sie in ein Bürogebäude des Senats ein. Sie hielten Schilder mit Aufschriften wie "Kava-Nope" (übersetzt etwa: Kava-Nein) in die Höhe.

Trump unterstellte den Demonstranten, sie seien "bezahlt" worden, "um die Senatoren in ein schlechtes Licht zu rücken". "Schaut euch auch die identischen Plakate an", schrieb er auf Twitter. Diese seien vom ungarisch-stämmigen US-Milliardär George Soros und anderen bezahlt worden. Soros unterstützt weltweit Nichtregierungsorganisationen, die sich für Menschenrechte oder Flüchtlinge einsetzen. Der Milliardär ist auch der erklärte Lieblingsfeind des ungarischen Regierungschefs Viktor Orban.

Vor einer Woche hatten die Psychologie-Professorin Christine Blasey Ford, die zuerst Anschuldigungen gegen Kavanaugh erhob, und der Richter selbst nacheinander im Justizausschuss des Senats ausgesagt. Kritiker warfen Kavanaugh anschließend vor, sich dabei nicht entsprechend der Würde des Amtes verhalten zu haben. In einem Gastbeitrag für das "Wall Street Journal" schrieb der Richter, er sei bei dieser Aussage "vielleicht manchmal etwas zu emotional gewesen". Dies habe aber die überwältigende Frustration reflektiert, fälschlicherweise beschuldigt zu werden.