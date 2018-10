Der britische Botschafter in Wien dämpft die Hoffnungen, Großbritannien könnte sich seinen Austritt aus der EU noch einmal überlegen - und glaubt an das Überleben von Premierministerin May.

Der britische Botschafter in Wien, Leigh Turner, verteidigt die Brexit-Politik der Regierung von Theresa May. In der "Zeit im Bild 2" baut Turner darauf, dass die 27 EU-Staaten "aktiv werden", um noch eine Vereinbarung mit Großbritannien zustande zu bringen, bevor im März 2019 die Frist abläuft, mit der Großbritannien aus der Union ausscheidet.

Nicht zu viel geben will Turner auf die Kritik, dass May schon bald zum Opfer ihrer Parteifreunde werden könnte: "Sie ist schon so oft totgesagt worden, auch vor dem jüngsten Parteitag - und sie hat es immer geschafft".

Keine Hoffnung will der Botschafter auf ein neuerliches Referendum und aufkommen lassen: "Ich halte es für äußerst unwahrscheinlich, dass es einen Exit vom Brexit geben könnte".