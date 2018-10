Wieder steht das Innenministerium Herbert Kickls (FPÖ) wegen des Umgangs mit Medien in der Kritik: Es veröffentlichte den Schriftverkehr mit einem Journalisten ohne dessen Zustimmung.

© APA/HERBERT NEUBAUER

Herbert Kickls Innenministerium ist in der Defensive – oder benimmt sich zumindest so. Am Dienstag hat das Ministerium eine Aussendung gemacht, mit der es – entgegen allen Gepflogenheiten – den SMS- und Mailverkehr seiner Pressesprecher mit Florian Klenk, Chefredakteur des „Falters“, aus den vergangenen Wochen veröffentlicht hat, ohne zuvor seine Zustimmung eingeholt zu haben.

