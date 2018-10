Boris Johnson, schärfster innerparteilicher Konkurrent von Premierministerin Theresa May, fordert eine Kursänderung in Sachen Brexit.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/AFP/PAUL ELLIS

Der frühere britische Außenminister Boris Johnson hat seine massive Kritik an den Brexit-Plänen von Premierministerin Theresa May auf dem Parteitag der Konservativen wiederholt. Sie seien eine "Unverschämtheit der Verfassung gegenüber" und eine "Demütigung für das Vereinigte Königreich", sagte Johnson am Dienstag in Birmingham.

Beim Parteitag der Konservativen war Johnson zuvor mit großem Beifall gefeiert worden. Bei einer Rede vor etwa 1.000 Menschen rief Johnson zu mehr Selbstbewusstsein bei den Brexit-Verhandlungen auf. Die Tory-Partei dürfe nicht zulassen, dass das Land unter Kontrolle von außen gerate.

Mays Pläne stoßen nicht nur in ihrer eigenen Partei auf Ablehnung, sondern auch bei der EU in Brüssel. Johnson hatte aus Protest gegen die Brexit-Pläne der Regierungschefin seinen Posten geräumt und gilt als einer der schärfsten Kritiker der Premierministerin.

"Gefährlich und unbeständig"

Mays Strategie sei "gefährlich und unbeständig", sagte Johnson in seiner Rede. Der Plan der Regierungschefin bedeute eine "politische Demütigung". Den sogenannten Chequers-Deal bezeichnete der Ex-Minister als "Betrug".

Einen Rücktritt der Regierungschefin forderte er aber nicht. Er rief stattdessen die Parteimitglieder auf, May dabei zu "unterstützen", von ihren Brexit-Plänen Abstand zu nehmen.

Johnson hatte bereits zum Auftakt des Parteitags am Sonntag die Brexit-Pläne von Premierministerin Theresa May heftig kritisiert. In einem Gastbeitrag in der "Sunday Times" bezeichnete er die Vorschläge der Premierministerin als Ergebnis "geistiger Verwirrung" und "lächerlich". Johnson und andere Brexit-Hardliner fordern einen klareren Bruch mit Brüssel.

Johnson nutzte seine Rede auch für einen Angriff auf die Labour-Opposition und warnte eindringlich vor einer möglichen Regierung unter Labour-Chef Jeremy Corbyn. Er brachte sich damit unverhohlen als Nachfolger Mays in Stellung.

Die May-Pläne ließen das Land für künftige Generationen weiter unter der Herrschaft der EU. "Dies ist nicht Demokratie, dies ist nicht das, wofür wir gestimmt haben." Johnson hatte aus Protest gegen die Brexit-Pläne der Regierungschefin im Juli sein Amt aufgegeben und gilt als einer der schärfsten Kritiker Mays.