Rendi-Wagner © APA/HERBERT PFARRHOFER

Hart, aber herzlich - so reagiert die neue SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner auf die vor allem in der Steiermark und in Wien geäußerte Kritik an der personellen Neuaufstellung der Partei. In den beiden Bundesländer zeigte man sich wenig erfreut über die Demontage der eigenen Landsleute, konkret Andreas Schieder als Klubobmann und Max Lercher als Bundesgeschäftsführer.