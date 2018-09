Brett Kavanaugh, der neuer Richter am US-Höchstgericht werden soll, muss sich bei der heutigen Anhörung den Vorwürfen einer Ex-Schulkollegin stellen.

© APA/AFP/POOL/JIM BOURG

Es ist Donnerstag Vormittag hier in Washington D.C. und alles schaut zum Capitol, wo heute die Anhörung von US-Präsident Donald Trumps Kandidaten für einen Posten am Höchstgericht und jener Frau stattfindet, die ihm eine versuchte Vergewaltigung vor 35 Jahren vorwirft.

Christine Blasey Ford hat Platz genommen, das Hearing beginnt. Zum Ablauf: Die Republikaner im Ausschuss wollen ihre Fehler aus dem letzten Hearing dieser Art im Jahr 1991 nicht wiederholen und verzichten auf die direkte Befragung von Ford. Ihre Fragezeit haben sie einer Staatsanwältin aus Arizona übertragen, die auf sexuelle Straftaten spezialisiert ist. Die Strategie der Republikaner: Die Anschuldigungen sollen, wie in einem Gerichtsverfahren, überprüft werden.

Rachel Mitchell, die Staatsanwältin, sitzt Ford gegenüber und hört ihr genau zu.

Foto © APA/AFP/POOL/SAUL LOEB

Die Strategie der Demokraten ist eine andere. Sie wollen mit der möglichst behutsamen Befragung von Ford die Glaubwürdigkeit von Kavanaugh untergraben.

Die Anhörung im Live-Stream können Sie hier verfolgen:

Ford hat ihren Schwur abgelegt, die Wahrheit zu sagen, und beginnt nun mit ihrem Eröffnungsstatement. Sie wolle nicht hier sein, "ich habe panische Angst", aber es sei ihre "Bürgerpflicht", hier auszusagen.

Sichtlich nervös und mit leicht zitternder Stimme erzählt die heutige Professorin, was damals vor 35 Jahren vorgefallen war. Sie sei bei einer Highschool Party im Sommer gewesen, leider könne sie sich nicht mehr an die Adresse erinnern, "aber an alle anderen Details dieser Nacht kann ich mich detailreich erinnern", erklärte sie. "Diese Erinnerungen verfolgen mich bis heute."

"Er hat mir den Mund zugehalten"

Sie schilderte, wie sie damals auf die Toilette im ersten Stock wollte und von hinten in ein Schlafzimmer geschubst wurde - von Kavanaugh. Dieser habe sie aufs Bett geworfen, sich auf sie gelegt und versucht, sie auszuziehen. "Er hatte damit sichtlich Probleme, er war stark betrunken", erzählt Ford mit zitternder Stimme. Sie sei damals davon ausgegangen, dass Kavanaugh sie vergewaltigen werde. Sie habe zu schreien versucht, in der Hoffnung, die Partygäste auf sich aufmerksam zu machen. "Dann hat er meinen Mund mit seiner Hand zugehalten", erzählt Ford mit zitternder Stimme. "Diese Geste hat mich mein Leben lang nicht mehr losgelassen."

Der andere junge Mann, der damals auch im Zimmer war, habe ihr nicht geholfen. Dieser sei dann auf die beiden aufgesprungen, was die beiden betrunkenen Buben vom Bett fallen hatte lassen. Ford habe sich daraufhin losreißen können und habe sich in eine Toilette eingesperrt. Die beiden jungen Männer seien daraufhin lachend die Stiegen hinuntergegangen.

Foto © APA/AFP/JOSE LUIS MAGANA

Verwechslung?

Die Staatsanwältin beginnt ihre Befragung von Ford, immer wieder schalten sich auch Senatoren mit ihren Fragen ein. Eine davon lautet: Könnte es nicht sein, dass ihr Angreifer ein anderer war. Nein, es bestehe kein Zweifel daran, dass es sich damals um Kavanaugh gehandelt habe. Besonders schlimm sei aber das Lachen gewesen. "Kavanaugh und sein Freund im Raum haben beide gelacht, sie hatten eine gute Zeit", sagt Ford, die nun mit Tränen kämpft.

Nach einer kurzen Pause setzt die Staatsanwältin ihre Befragung fort. Es geht um Details der damaligen Zeit und um die Art, wie Ford ihre Anschuldigungen öffentlich gemacht hat. Die Senatoren konzentrieren sich hingegen mehr auf die Glaubwürdigkeit ihrer Aussagen.