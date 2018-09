Zu wenig Fortschritte EU kürzt Beitrittshilfen für Türkei bis 2020 um fast 40 Prozent

Kommission verweist auf "Mangel an Fortschritten" bei Erfüllung von Kriterien. Offizielles Besuchs-Programm des türkischen Präsidenten in Deutschland beginnt am Freitagmorgen