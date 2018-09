Kritik an der neuen Parteispitze"Thomas, Du bist ein Bobo"

Wiener und Steirer fremdeln weiter mit dem Umbau der SPÖ-Spitze. SP-Wien-Chef Ludwig über den personellen Umbau: "Da kommt nicht nur Jubelstimmung auf, nicht nur bei mir". Post an Drozda aus der Steiermark: "Manche sind große Menschen, manche sind Menschen aus der großen Stadt".

Kritik an der neuen Parteispitze

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Michaela Grubesa: Die junge steirische Landtagsabgeordnete spricht aus, was viele denken © Juergen Fuchs

In der SPÖ kehrt keine Ruhe ein. Vor allem die Wiener SPÖ und die steirische Landesorganisation fremdeln weiter mit dem personellen Umbau an der Parteispitze. "Da kommt keine Jubelstimmung auf, nicht nur bei mir", meinte etwa der Wiener SPÖ-Chef Michael Ludwig in einem Interview mit der Gratiszeitung "Heute" (Donnerstagausgabe).

Starke Worte fand die steirische Landtagsabgeordnete Michaela Grubesa, eine jener Steirererinnen, die im Bundesparteivorstand gegen das Personalpaket der designierten SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner gestimmt haben:

"Man hätte sich ein politisches Statement und Visionen für die Zukunft der Partei und ein Danke gewünscht, keine Anekdoten darübe , ob der neue Parteigeschäftsführer ein "Bobo" sei und wie alt oder jung er sich fühle: "Mit Verlaub, Thomas: Du BIST ein BOBO!!!!" und weiter: "Aber hey, manche sind große Menschen, manche sind Menschen aus der großen Stadt."

Der neue SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda wollte die harsche steirische Kritik an seiner Nominierung am Donnerstag nicht kommentieren.

In der steirischen SPÖ herrscht vor allem Unmut über die Ablöse des aus der Steiermark kommenden Bundesgeschäftsführers Max Lercher durch den SPÖ-Abgeordneten und früheren Minister und SPÖ-Regierungskoordinator Thomas Drozda, der in einem ersten Interview mit der "Zeit im Bild 2" angekündigt hatte, dass man das "Profil" der SPÖ schärfen werde.

Während der steirische Landeschef Michael Schickhofer die Kritik an dieser Entscheidung öffentlich in höfliche Worte verpackte, wurde die steirische Landtagsabgeordnete Michaela Grubesa auf Facebook deutlicher.

"Shakespeare in fünf Sprachen"

Diese Entscheidung habe etliche Genossinnen und Genossen irritiert, schreibt Grubesa reflektierend. "Mit großem Unverständnis blicken wir nun in eine ursprünglich progressive, junge Löwelstraße und sehen dort... den Inneren Bezirk." Es sei bitter, dass Lercher, der auch "einfache Menschen" außerhalb der Wiener Ringstraße repräsentiert habe, gehen muss. "Stattdessen arbeitet dort ab heute jemand, der sicher jedes große Shakespeare Zitat in fünf verschiedenen Sprachen auswendig kennt. Ein Akademiker im Anzug. Warum er einen Steirer in Jeans und Hoodie, der den Portier mit 'meine Verehrung' grüßt, ersetzen soll, kann der Großteil der Partei weder verstehen noch akzeptieren", so die steirische SPÖ-Abgeordnete.

"Dein Alter ist uns Powidl. Gewünscht hätten wir uns ein politisches Statement und Visionen für die Zukunft der Partei. Vielmehr hätten wir uns gewünscht, dass jemand die Geschäfte unserer Partei leitet, mit dem wir gern auch im Fußballstadion ein paar Bier kippen oder Eisstockschießen gehen würden. Das Mindeste aber wäre gewesen, in einer Pressekonferenz nach so einer Vorstandssitzung D A N K E zu sagen."

"Unter Lercher lief es plötzlich"

Ein eindrucksvolles Danke kam dafür von der Sektion 8 in Wien, der linken Ecke der Partei: Eva Maltschnig, Vorsitzende der Sektion 8, formulierte in einem Eintrag auf Blog Acht: Man sei Lercher gegenüber anfangs kritisch gewesen, habe sich auch entsprechend geäußert. Doch was folgt sei nicht der übliche "Parteianschiss" gewissen, sondern das Gespräch.

Danach habe sie Lercher aus der Ferne beobachtet, "und es waren ei paar Sachen merklich anders, seit er die Zügel in der Hand hatte. die Parteizentrale, früher ein dysfunktionaler Haufen, schien plötzlich in die Gänge zu kommen. ... Alles, was die SPÖ-Bundesgeschäftsstelle bisher Jahre sogar Jahrzehnte nicht auf die Reihe bekommen hatte, lief plötzlich vom Stapel.

"Keine Clique half ihm"

"Dahinter stand ein wie besessen arbeitender Lercher, der seine Kolleginnen und Kollegen offenbar so motivieren konnte, dass alles gelang. Keine Clique half ihm dabei, Konsens für seine Ideen herzustellen, Max gehörte zu keinem 'Lager". Mit seiner Leistung und seiner integren Arbeit ebnete er sich und seinen Projekten den Weg. Alle verstanden, dass es ihm ernst war. Er fühlte sich durch Kritik nicht persönlich beleidigt, sondern nahm sie als Ansporn, besser zu werden. Dass er nicht den Eindruck eines Linksintellektuellen vermittelt hat, wusste er und hat das auch taktisch eingesetzt. Sprachliche Sensibilität scherte ihn kaum, was ihm in der Polit-Bubble wenig Fans einbrachte. Gleichzeitig war ihm diese Bubble erfrischend egal. Das darf man nicht mit einem Fehlen politischer Visionen oder Antiintellektualismus verwechseln."

Mehr Inhalt gewünscht

Lercher selbst ist vorerst auf Tauchstation. Der Wiener SPÖ Chef erklärte im Interview mit "Heute" auf die Frage, wie Pamela Rendi-Wagner an der Basis ankomme: "Jeder muss sich in der Praxis beweisen. Sie ist sehr sympathisch, telegen und kompetent, jetzt muss sie auch auf die Leute zugehen." Die Wiener SPÖ sei als "loyale Organisation" bekannt, "aber wir wollen auch etwas". Er meine damit "inhaltliche Dinge", das werde er Rendi-Wagner aber persönlich sagen, so Ludwig.

Mehr zum Thema Drozda zur Migration "Einige haben zu lange die Augen verschlossen"