Merkel und Erdogan hier bei einer Begegnung 2017 © APA/AFP/POOL/JOHN MACDOUGALL

Es ist ja nicht so, dass man sich nicht kennen würde. Fünf Mal war der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan in den vergangene fünf Jahren in offizieller Mission in Deutschland zu Gast. Kanzlerin Angela Merkel und er treffen sich regelmäßig bei Nato-Gipfeln oder im Rahmen der Gruppe der größten Industrie- und Schwellenländer (G20). Merkel und ihre Minister reisen immer wieder zu Gesprächen in die Türkei. Dennoch ist es etwas Besonderes, wenn Erdogan an diesem Donnerstag zum dreitägigen Staatsbesuch in Berlin eintrifft.