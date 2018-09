"Kurier" und "Standard" berichten über ein brisantes Email, das aus dem Innenministerium an Polizei-Pressestellen ging. Diese sollten Sexualdelikte prominent hervorheben. Kommunikation mit kritischen Medien solle beschränkt werden. Mail stammt laut Innenministerium vom Ressortsprecher.

Innenminister Kickl © APA/ROLAND SCHLAGER

Das Innenministerium unter Minister Herbert Kickl (FPÖ) plant offenbar eine Änderung im Umgang mit kritischen Medien. In einem dem "Kurier" und dem "Standard" zugespielten Mail an die Polizeipressestellen in den Bundesländern schlägt der Minister vor, die Kommunikation mit bestimmten Medien, deren Berichterstattung über das Ministerium Kickl als negativ empfindet, auf das Nötigste zu beschränken. Die Authentizität des Schreibens wurde von mehreren Beamten bestätigt, schreibt der "Standard".

Darüber hinaus legt Kickl den Polizeipressestellen nahe, verstärkt über Sexualdelikte zu informieren. Auch die Staatsbürgerschaft und der Aufenthaltsstatus von Verdächtigen sollten in Aussendungen demnach explizit genannt werden.

Teilt das. Retweetet das.

Schaut, dass es jeder liest. Infosperre für die Schlimmen,

Zuckerln für die Braven. Die offizielle Informationspolitik von Innenminister Herbert Kickl.

#kickl pic.twitter.com/GrqDBsv8Ox — Florian Klenk (@florianklenk) 24. September 2018

Das Justizministerium hatte dagegen in seinem seit 2014 gültigen Medienerlass festgelegt, dass auf die Zugehörigkeit zu einer ethnischen Gruppe oder persönliche Merkmale nur hingewiesen werden solle, wenn dies für das Verständnis des berichteten Vorgangs unbedingt notwendig ist.

Zugleich lobt Kickl in dem Schreiben Medien, die sich kooperationsbereit zeigen. Dabei wird etwa eine Serie des Senders ATV über den Alltag der Polizei genannt, bei der es sich "um imagefördernde Öffentlichkeitsarbeit handelt, bei der die Themen im Studio von uns bestimmt werden können", heißt es in dem Schreiben.

Innenministeriums-Sprecher Alexander Marakovits nahm Montagabend in einer Aussendung Stellung zu Berichten über eine Beschränkung von Auskünften an bestimmte Zeitungen. Das angesprochene Mail stamme von Ressortsprecher Christoph Pölzl. Minister Herbert Kickl (FPÖ) sei "weder Auftraggeber noch Empfänger dieser Mitteilung", auch nicht sein Kabinett, betonte Marakovits - und verteidigte das Vorgehen mit "Voreingenommenheit" von "Kurier" und "Standard".