Verteidigungsminister Mario Kunasek hatte das Rauchverbot im Festzelt des Hartberger Oktoberfestes missachtet. Was er dazu sagt.

Kunasek beim Rauchen im Festzelt © Screenshot Facebook

Dass er am Sonntag beim Genuss einer Zigarette im Festzelt des Hartberger Oktoberfestes erwischt worden ist, scheint Verteidigungsminister Mario Kunasek offenbar doch einigermaßen unangenehm zu sein. Der Politiker trachtet nämlich danach, zumindest vor Kameras und großer Öffentlichkeit seinem Laster nicht zu frönen. Beim Frühschoppen der steirischen FPÖ filmten die parteieigenen Kameras jedoch mit, dass der Minister an seinem Tisch das seit Mai gültige Rauchverbot bei Zeltfesten und in Mehrzweckhallen missachtete.

