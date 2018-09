Drei der fünf Parlamentsparteien sind ab Dienstag in weiblicher Hand. Warum sich Frauen in der Politik zu schwer tun, war Gegenstand einer Matinee.

Der Zeitpunkt für das Buch und die sonntägliche Präsentation im Theater an der Josefstadt hätte nicht besser sein können. Am Dienstag wird Pamela Rendi-Wagner vom 68-köpfigen SPÖ-Vorstand als designierte Parteichefin eingesetzt, die Wahl am Parteitag Ende November ist wohl nur noch ein Formalakt. Am Mittwoch tritt Neos-Chefin Beate-Meinl-Reisinger im Nationalrat in die Fußstapfen von Matthias Strolz, der an dem Tag von der politischen Bühne abtritt. Erstmals stellen in der österreichischen Geschichte bei den Chefs der im Parlament vertretenden Parteien die Frauen die Mehrheit. Neben der SPÖ und den Neos bietet auch die Liste Pilz mit Maria Stern eine Frau als Parteichefin auf, Klubobmann ist Wolfgang Zinggl. Mit Sebastian Kurz und Heinz-Christian Strache sind die Männer in der Minderheit.

„Wenn es haarig wird, greift man gern auf Frauen zurück“, klagt die langjährige SPÖ-Politikerin und spätere Siemens-Chefin Brigitte Ederer bei der Veranstaltung, um dann auf die jüngste Personalie in der SPÖ zu sprechen zu kommen. „Ich kenne die SPÖ ziemlich gut. Rendi-Wagner wird es nicht leicht haben, denn es gibt in der SPÖ noch Bollwerke. Wichtig ist, dass sie hartnäckig bleibt.“

In den letzten Monaten hatte ORF-Moderatorin Lou Lorenz-Dittlbacher acht ehemalige Spitzenpolitikerinnen für Ihr Buchprojekt „Der Preis der Macht“ (Residenzverlag) interviewt. Sechs der Befragten fanden sich zur Matinee ein, wo in einer angeregten, von Herbert Lackner moderierten Podiumsdiskussion vor allem eine Frage im Raum stand. Warum haben es Frauen so schwer in der Politik?

„Frauen scheuen das Risiko“, fügt Ederer hinzu. „Männer meinen, dass sie immer alles können.“ Die grüne Spitzenkandidatin Ulrike Lunacek verweist auf einen EU-Bericht, wo der Autor zu dem Schluss kommt: „Es gibt in der Politik die informelle Quote, dass Männer Männer bevorzugen.“ Ex-Gesundheitsministerin Maria Rauch-Kallat auf die Frage, warum Frauen keine Seilschaften haben: „Sie haben nicht nur Selbstzweifel, sie haben auch nicht die Zeit. Man pflegt die Kontakte am Abend nach der Arbeit, wenn die Frauen heimgehen, um zu kochen und die Kinder ins Bett legen.“

Die früheren ÖVP-Politikerinnen Waltraud Klasnic und Benita Ferrero-Waldner gehen hart mit der Bundespolitik ins Gericht. „Bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist Österreich ganz hinten“, so die Ex-Kommissarin. Und Klasnic: „Es kann nicht sein, dass sich berufstätige Frauen den Kopf zerbrechen müssen, ob sie Kinder bekommen sollen oder nicht.“

