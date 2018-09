Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Rendi-Wagner © APA/GEORG HOCHMUTH

Pamela Rendi-Wagner war nicht einmal die zweite Wahl. Als am Dienstag das Gerücht die Runde machte, Christian Kern würde von seinem Amt als SPÖ-Chef zurücktreten, wurde sofort darüber spekuliert, wer ihm denn folgen könnte. Im Umfeld der einflussreichen roten Granden wurden alle möglichen Namen genannt, nur einer wurde kategorisch ausgeschlossen: Rendi-Wagner – und zwar nicht wegen ihrer nachweislichen Kompetenzen, ihrer bunten Vita, ihrer ministeriellen Leistungsbilanz oder weil sie eine Frau ist.

Der Grund war ein simpler: Die 47-jährige Wienerin trat erst im Mai 2017, einen Tag vor ihrer Ernennung, der Partei bei und hatte sich nicht in der roten Funktionärsbewegung hochgedient. Nicht nur fehlt der Stallgeruch, sie hat auch keine Hausmacht.

Pamela Rendi-Wagner im Porträt

Doch es sollte anders kommen: Schon am Mittwoch sagten die beiden beliebten Landeschefs Peter Kaiser und Hans-Peter Doskozil ab, auch ÖGB-Chef Wolfgang Katzian stand nicht zur Verfügung. Bis zuletzt hoffte man, die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures umstimmen zu können. Nachdem Bures gestern definitiv abgesagt hatte, ging es Schlag auf Schlag. Im Laufe des Nachmittags meldeten sich die einzelnen Landesorganisationen kaskadenartig zu Wort und stellt sich hinter der ehemaligen Tropenmedizinerin. Am längsten dauerte die Entscheidung bei den Wienern: Rendi-Wagner zählt eher zum linken Parteiflügel. Zuletzt gaben die roten Gewerkschafter ihre Zustimmung.

Neun Männer, eine Frau: Die SPÖ-Chefs seit 1945 Adolf Schärf Schärf übernahm die SPÖ unmittelbar nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges 1945 und blieb bis zu seiner Wahl zum Bundespräsidenten 1957 Parteichef. Im Bild: Adolf Schärf, flankiert von John F. Kennedy und Nikita Chruschtschow. Bruno Pittermann Bruno Pittermann führte die Partei ein Jahrzehnt lang - von 1957 bis 1967. APA (Votava) Bruno Kreisky Der "Sonnenkönig" konnte erstmals für die SPÖ das Kanzleramt erobern. Bruno Kreisky war von 1967 bis 1983 Parteivorsitzender. Im Bild mit dem späteren Bundespräsidenten Heinz Fischer. Fred Sinowatz Nach dem Rücktritt von Kreisky übernahm Fred Sinowatz 1983 das Kanzleramt und den Parteivorsitz. Als Kanzler wurde er zwar 1986 von Franz Vranitzky abgelöst, an der Spitze der Partei verblieb er aber noch bis 1988. Franz Vranitzky 1986 löste Vranitzky Sinowatz als Kanzler ab, 1988 wurde er auch Parteichef. Wegen Jörg Haider ließ er die Koalition mit der FPÖ platzen und nahm sich die ÖVP als Regierungspartner. Ende 1996 trat er als Kanzler und SPÖ-Vorsitzender zurück. Viktor Klima Zunächst Finanzminister unter Vranitzky, löste Viktor Klima diesen Anfang 1997 als Parteichef und Kanzler ab. Im Jahr 2000 verlor er nach zähen Koalitionsverhandlungen das Kanzleramt, weil der Partner ÖVP absprang und sich mit der FPÖ auf eine Regierung einigte. Alfred Gusenbauer Sechs Jahre musste Alfred Gusenbauer in der Opposition ausharren, ehe es ihm im Jänner 2007 gelang, wieder eine Koalition mit der ÖVP zu schmieden. Er kam aber rasch parteiintern unter Druck und musste schon im Juni 2008 sein Amt wieder abgeben. Werner Faymann Werner Faymann übernahm 2008 von Alfred Gusenbauer das Kanzleramt und die Parteiführung und hielt sich bis 2016. Christian Kern Der frühere ÖBB-Chef wollte 2016 frischen Wind in die Partei und in die mühsame Koalition mit der ÖVP bringen. Im Dezember 2018 musste er das Kanzleramt an Sebastian Kurz von der ÖVP abgeben, die sich nach der Nationalratswahl rasch mit der FPÖ auf eine Koalition verständigt hatte. Mit der Rolle des Oppositionsführers konnte er sich nicht anfreunden. Jetzt will er Spitzenkandidat der SPÖ bei den EU-Wahlen werden - und als Parteichef zurücktreten. Pamela Rendi-Wagner Mit der Tropenmedizinerin und früheren Gesundheitsministerin wird nun zum ersten Mal eine Frau an der Spitze der SPÖ stehen. 1/10



Mit der Kür der ehemaligen Gesundheitsministerin hat der scheidende Parteichef Christian Kern seine Wunschnachfolgerin durchgesetzt. Erstmals seit 130 Jahren steht eine Frau an der Spitze der Sozialdemokratie, von den österreichischen Parlamentsparteien war nur die Bundes-ÖVP noch nie in weiblicher Hand. Der FPÖ standen Susanne Riess und Ursula Haubner vor, den Grünen Eva Glawischnig, Madelaine Petrovic und Freda Meissner-Blau, den Neos Beate Meinl-Reisinger.

Nach der heutigen Kür im Parteipräsidium muss sie am Dienstag vom Vorstand bestätigt werden, im November stellt sie sich am Parteitag der Wahl.



Dass die Wahl auf Rendi-Wagner fiel, überrascht insofern, weil die umgängliche stets freundliche Ex-Ministerin kaum als Parteipolitikerin in Erscheinung getreten ist. Sie hat zwar im Wahlkampf Kern oft begleitet, auch hat sie sich im Parlament oder bei TV-Debatten wiederholt im parteipolitischen Infight mit der Regierung zu Wort gemeldet. Knallharte Oppositionspolitik und dröge Parteiarbeit sind nicht ihre Welt.

Rendi-Wagner ist um ihre Aufgabe nicht zu beneiden. Kern hatte nach dem Wechsel in die Politik mit seiner Eloquenz, seiner Weltläufigkeit und seiner intellektuellen Brillanz der SPÖ einen Aufschwung beschert, die Partei stellte freilich den Kanzler. Derzeit sitzt die SPÖ auf der harten, undankbaren Oppositionsbank. Der Partei weht ein eisiger Wind ins Gesicht – eine schwierige Gemengelage.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.