Video-Mitschnitt "Wir können den Premiers nicht das Handy wegnehmen"

Nach dem hinter verschlossenen Türen gedrehten und via Facebook veröffentlichten Eklat bei einer Sitzung der EU-Innenminister in Wien wird überlegt, wie man einen solchen Vorfall künftig unterbinden kann.

© APA/dpa/Kay Nietfeld

Auf den ersten Blick sah es wie eine gezielte Provokation aus. Matteo Salvini, das Enfant terrible der italienischen Innenpolitik und in der Zwischenzeit populärster Politiker seines Landes, war sich letzten Freitag bei der Sitzung der europäischen Innenminister in Wien mit seinem Luxemburger Amtskollegen Jean Asselborn in die Haare geraten. Solche Dispute hinter verschlossenen Türen sind keine Seltenheit. Was aber völlig unüblich war: Salvini veröffentlichte ein Video des Krachs auf seiner Facebook-Seite. Gezielte Provokationen gehören an sich zum Markenkern rechtspopulistischer Bewegungen.

