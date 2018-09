Die Spitzen der SPÖ werden am Samstag Pamela Rendi-Wagner als erste Frau an die Spitze der Partei berufen. Zuallerletzt haben sich die mächtige Wiener SPÖ und die Gewerkschaft für die Ex-Gesundheitsministerin ausgesprochen - auffallend reserviert.

© APA/HERBERT NEUBAUER

Die Würfel sind gefallen. Am Samstag um neun Uhr früh tritt das SPÖ-Präsidium zu einer Sondersitzung in Wien zusammen. Dann wird formalisiert, was sich im Laufe des Freitag nachmittags nach Informationen der Kleinen Zeitung herauskristallisiert hat: Pamela Rendi-Wagner tritt die Nachfolge von Christian Kern als SPÖ-Chefin an. Gegen 10.30 Uhr tritt Kern mit seiner Nachfolgerin vor die Presse.

Nach der endgültigen Absage von Doris Bures wird die ehemalige Gesundheitsministerin als erste Frau an die Spitze der ehrwürdigen sozialdemokratischen Partei berufen. Rendi-Wagner ist gebürtige Wienerin, 47 Jahre alt, ausgebildete Tropenmedizinerin und erst seit eineinhalb Jahren SPÖ-Mitglied.

Im Laufe des Freitagnachmittags haben sich kaskadeanartig alle Landesorganisationen hinter die Ex-Ministerin gestellt, den Anfang machten die Burgenländer, gefolgt von den Niederösterreichern, den Salzburgern bis hin zur mächtigen Wiener SPÖ. Den Schlusspunkt setzte die Fraktion Sozialistischer Gewerkschafter (FSG) im ÖGB.

Als erster SPÖ-Spitzenpolitiker deutete der Steirer Michael Schickhofer im Gespräch mit der Kleinen Zeitung an, dass die Entscheidung gefallen ist: "Sie ist eine hervorragende und höchst kompetente Kandidatin, sie hat daher meine volle Unterstützung. Sie ist ein klarer Gegenpol zu Kurz und Strache. Außerdem will sie an der eingeleitete Öffnung der Sozialdemokratie festhalten."

Sollte Rendi-Wagner das Rennen machen, hätte Kern seine Wunschnachfolgerin durchgesetzt. In den letzten 72 Stunden hatten Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser, der künftige burgenländische Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil sowie ÖGB-Chef Wolfgang Katzian abgewinkt. Die Idee einer Doppelspitze wurde offenbar verworfen, Bundesgeschäftsführer dürfte Max Lercher bleiben.

Neun Männer, eine Frau: Die SPÖ-Chefs seit 1945 Adolf Schärf Schärf übernahm die SPÖ unmittelbar nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges 1945 und blieb bis zu seiner Wahl zum Bundespräsidenten 1957 Parteichef. Im Bild: Adolf Schärf, flankiert von John F. Kennedy und Nikita Chruschtschow. Bruno Pittermann Bruno Pittermann führte die Partei ein Jahrzehnt lang - von 1957 bis 1967. APA (Votava) Bruno Kreisky Der "Sonnenkönig" konnte erstmals für die SPÖ das Kanzleramt erobern. Bruno Kreisky war von 1967 bis 1983 Parteivorsitzender. Im Bild mit dem späteren Bundespräsidenten Heinz Fischer. Fred Sinowatz Nach dem Rücktritt von Kreisky übernahm Fred Sinowatz 1983 das Kanzleramt und den Parteivorsitz. Als Kanzler wurde er zwar 1986 von Franz Vranitzky abgelöst, an der Spitze der Partei verblieb er aber noch bis 1988. Franz Vranitzky 1986 löste Vranitzky Sinowatz als Kanzler ab, 1988 wurde er auch Parteichef. Wegen Jörg Haider ließ er die Koalition mit der FPÖ platzen und nahm sich die ÖVP als Regierungspartner. Ende 1996 trat er als Kanzler und SPÖ-Vorsitzender zurück. Viktor Klima Zunächst Finanzminister unter Vranitzky, löste Viktor Klima diesen Anfang 1997 als Parteichef und Kanzler ab. Im Jahr 2000 verlor er nach zähen Koalitionsverhandlungen das Kanzleramt, weil der Partner ÖVP absprang und sich mit der FPÖ auf eine Regierung einigte. Alfred Gusenbauer Sechs Jahre musste Alfred Gusenbauer in der Opposition ausharren, ehe es ihm im Jänner 2007 gelang, wieder eine Koalition mit der ÖVP zu schmieden. Er kam aber rasch parteiintern unter Druck und musste schon im Juni 2008 sein Amt wieder abgeben. Werner Faymann Werner Faymann übernahm 2008 von Alfred Gusenbauer das Kanzleramt und die Parteiführung und hielt sich bis 2016. Christian Kern Der frühere ÖBB-Chef wollte 2016 frischen Wind in die Partei und in die mühsame Koalition mit der ÖVP bringen. Im Dezember 2018 musste er das Kanzleramt an Sebastian Kurz von der ÖVP abgeben, die sich nach der Nationalratswahl rasch mit der FPÖ auf eine Koalition verständigt hatte. Mit der Rolle des Oppositionsführers konnte er sich nicht anfreunden. Jetzt will er Spitzenkandidat der SPÖ bei den EU-Wahlen werden - und als Parteichef zurücktreten. Pamela Rendi-Wagner Mit der Tropenmedizinerin und früheren Gesundheitsministerin wird nun zum ersten Mal eine Frau an der Spitze der SPÖ stehen. 1/10

Offenbar konnten die ursprünglichen Vorbehalte gegen die Ex-Ministerin ausgeräumt werden. Zahllose SPÖ-Granden äußerten sich nach dem überraschenden Abgang von Christian Kern zunächst äußerst skeptisch über eine etwaige Kür. Rendi-Wagner wurde erst nach dem Eintritt in die Regierung SPÖ-Mitglied, verfügt also nicht über die nötige institutionelle rote Erdung.

Ludwig auffallend zurückhaltend

Auffallend zurückhaltend äußerte sich Wiens Bürgermeister Michael Ludwig in der Zib2 über die Personalie. Ludwig verwies darauf, dass Rendi-Wagner ein Team um sich scharen werde. "Sie hat natürlich das Recht, Vorscläge zu machen, sie trägt aber auch die Verantwortung dafür." Eine leidenschaftliche vorbehaltlose Unterstützung sieht anders aus.

