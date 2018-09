Facebook

Brett Kavanaugh © (c) APA/AFP/SAUL LOEB (SAUL LOEB)

Der Regen prasselte unaufhörlich auf das US-Senatsgebäude am Capitol Hill in Washington D.C., in dem sich Montag Abend (Ortszeit) eine Seltenheit zugetragen hatte. In einem ungewöhnlichen Anflug von Überparteilichkeit hatte der Senat ein Gesetzespaket für den Kampf gegen die Opiod-Krise beschlossen. Doch die zahlreichen Reporter, die im Keller des Gebäudes warteten, interessierte dieser Beschluss nicht. Sie machten Jagd auf die Senatoren, die aus den Untergrundbahnen stiegen und zur Abstimmung eilten. Mit unzähligen Aufnahmegeräten im Gesicht wurde jeder von ihnen mit den gleichen Fragen konfrontiert: „Was sagen Sie zur Causa Kavanaugh? Muss er gehen? Soll er den Job dennoch bekommen?“