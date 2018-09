Facebook

Anderl und Hofer © Michael Jungwirth

Vor dem Sommer hatten sich Arbeiterkammer und Infrastrukturminister Norbert Hofer medial ein kleines Scharmützel geliefert. Anlass war die Aussage des Ministers in der Zib2, bei Problemen mit dem 12-Stunden-Tag könne man sich gern an die AK wenden. Der Konter der AK folgte auf den Fuß. Sie setzte Hofer als Testimonial für eine eigene Kampagne ein: „Probleme mit der Arbeitszeit? Wenden Sie sich an die AK!“ Hofer zeigte sich darüber verwundert, beteuerte, er wolle die Verwendung seines Konterfeis der Arbeiterkammer nicht in Rechnung stellen, lud aber AK-Chef Renate Anderl zu einem Besuch beim Würstelstand ein. „Ich zahle das Würstel, sie das Bier.“

Heute mittags war es soweit. Bei sommerlichen Temperaturen traf man sich bei der „Extrawurst“ auf der Mariahilfer Straßen. Zunächst tauschte man sich über kulinarischen Vorlieben und eigenen Unverträglichkeiten aus. Hofer unterzieht sich seit dem frühen Sommer einer „Anti-Weizen-Diät“, fast 15 Kilo habe er bereits abgenommen. So bestellte man Waldviertler und Bier. „In Wien muss es ein Ottakringer sein.“ Bald darauf stieß Wiens AK-Direktor Christoph Klein dazu, der sich wegen einer Pressekonferenz verspätet hatte. Um grundsätzlichere Fragen zu erörtern, passte das Ambiente nicht – zwischen Fußgängern, Fotografen und hupenden Fahrzeugen.

„Es gibt zwei Arten von Diplomatie: Heiratsdiplomatie oder die Würstelstanddiplomatie“, witzelte Hofer zu den anwesenden Journalisten. „Ich setze auf Letzteres.“ Es habe nie einen Konflikt gegeben, ergänzte Anderl. Zur Freude der AK-Chefin streute Hofer der Arbeiterkammer Rosen. „Wenn ein Arbeitnehmer das Gefühl hat, er gibt mit dem 12-Stunden-Tag Probleme, soll er sich an die Arbeiterkammer wenden.“

Wen er als nächstes zum Würstelstand einladen werde? „Das weiß ich nicht. Mit dem Bundespräsidenten haben wir allerdings vereinbart, dass wir uns im Oktober treffen.“ Ort und Zeit wollte Hofer nicht verraten."Vielleicht treffen wir uns mit den Hunden."